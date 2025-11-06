La teleserie entre Manuel Pellegrini y la selección chilena sigue sumando novedades. La Roja quiere tener al Ingeniero sí o sí como su próximo entrenador, pero por ahora no hay negociaciones oficiales aunque sí guiños importantes.

El técnico ha dejado más que claro que está enfocado en la que parece ser su última temporada con el Real Betis. Terminando su contrato en junio del 2026, en el Equipo de Todos no descartan esperarlo para así sentarse a conversar sobre un posible arribo a la banca criolla.

Pero más allá de ello, el Ingeniero había estado evitando dar luces sobre su postura al respecto. Sin embargo, el DT realizó una confesión al hablar sobre su momento en Europa, ilusionando a nuestro país y dejando con el corazón en la mano a los Verdiblancos.

Manuel Pellegrini confirma que su sueño es dirigir a Chile en el Mundial

A sus 72 años, Manuel Pellegrini se ha transformado en el técnico más longevo en actividad en las grandes ligas de Europa. En la previa del choque entre Real Betis y Olympique de Lyon por la UEFA Europa League, el DT abordó esta situación y lo que ha sido su trayectoria por esas tierras.

Manuel Pellegrini suena en la banca de Chile y manda un claro mensaje. Foto: Getty Images.

Aunque más allá de la visión, el Ingeniero hizo una confesión que de seguro tiene saltando de alegría a todos en la ANFP. Y es que en conversación con L’Equipe, reconoció que quiere llegar a la banca de la selección.

“¿Mi sueño? Retirarme como seleccionador de Chile durante el Mundial“, señaló el técnico. Una declaración que remece al Real Betis y que ilusiona a los hinchas con verlo por fin con el buzo de la Roja.

Eso sí, para hacerlo, todo apunta que debe ser para el proceso rumbo a la cita planetaria de 2030. Con 72 años, llegaría a ese certamen con 77, una edad en la que muchos entrenadores ya están retirados.

Quedará esperar para ver si es que las cosas llegan a buen puerto y así el DT puede cumplir su sueño. De seguro no son pocos los hinchas que ruegan con que ocurra y así poder disfrutar de quien está en el podio de los mejores técnicos de nuestra historia.

Manuel Pellegrini por ahora sigue trabajando con el Real Betis y hará lo posible por definir su situación lo antes posible. Chile quiere concretar el deseo de muchos de ver al Ingeniero en la banca de la Roja para que entregue todo lo que aprendió en su exitosa carrera en Europa.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis?

Tras el duelo con Mallorca, Manuel Pellegrini llegó a los 271 partidos oficiales en total al mando del Real Betis. En ellos ha conseguido 128 triunfos, 70 empates y 73 derrotas, con 435 goles a favor y 332 en contra. Fue campeón de la Copa del Rey.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras sigue coqueteando con Manuel Pellegrini, la selección chilena se enfoca en los últimos dos amistosos del año. El primero será el próximo 15 de noviembre, cuando la Roja visite a Rusia con horario por definir.

