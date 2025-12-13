Dan la vuelta al mundo. La esperadísima visita del astro argentino Lionel Messi hasta India, que generó revuelo en el gigante asiático, estuvo a un tris de convertirse en una tragedia. Todo por culpa de sus fanáticos.

En compañía de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, compañeros de la “Pulga” en Inter Miami, el futbolista llegó hasta el Estadio Salt Lake de Calcuta, donde más de 85 mil espectadores pagaron entre US$100 y US$132 dólares por la entrada para verlo.

El tema es que, como era muy esperable, los fanáticos apenas pudieron apreciar a Messi en la cancha, pues estaba con un gigantesco operativo de seguridad que impidió a los seguidores poder mirarlo. Una acción que trajo consecuencias.

Caos y destrucción en visita de Messi a India

Según dio a conocer el medio The Guardian, Messi estuvo en la cancha de Calcuta por poco más de 20 minutos, donde apenas saludó al público presente y se fue del lugar, pese a que estaba pautado que jugara unos minutos en amistoso que se jugaba allí.

La abrupta salida de Messi provocó la furia de los hinchas indios, que no sólo invadieron la cancha del Estadio Salt Lake, sino que rompieron asientos y destruyeron rejas, elementos de audio, hasta arrancaron pedazos del pasto que pisó el argentino allí.

El tema no terminó con los incidentes, ya que la policía de ese país ordenó la detención del organizador de esta visita, luego de una denuncia formal por parte de fanáticos que exigieron la devolución del dinero que pagaron por un evento que no se dio como se esperaba.

¿Continuará la gira del ’10’?

A pesar de los incidentes, en India afirman que Lionel Messi seguirá su recorrido por el país. Luego de Calcuta, se dirigió hasta la ciudad de Hyderabad, en un trayecto que incluye su presencia por otras ciudades importantes como Nueva Delhi y la capital Bombay.

