¿La maldición del campeón? Las 3 combinaciones que pueden dejar a Argentina en el grupo de la muerte

Este viernes se realiza el sorteo del Mundial 2026, y los actuales campeones pueden quedar en una zona complicada en el inicio del torneo.

Por Felipe Pavez Farías

Argentina buscará el Bicampeonato en el Mundial 2026
© Getty ImagesArgentina buscará el Bicampeonato en el Mundial 2026

Este viernes comienza oficialmente el Mundial 2026. En Estados Unidos se realiza el sorteo que contempla por primera vez 48 selecciones en busca de la gloria. 

El tema es que existe un alto porcentaje que el actual campeón pueda caer en el grupo de la muerte. Por lo que todas las miradas están puestas en Argentina y lo que será el último Mundial de Lionel Messi

Los trasandinos están en el bombo 1. Pero esto no los salva de una zona complicada. Una opción sería Marruecos, Noruega e Italia (siempre y cuando gane el repechaje). 

Otra opción sería con Croacia, Qatar y Suecia (Que debe ganar el repechaje). La tercera peor combinación sería con Japón, Noruega e Italia. 

Ante este escenario en medios como TyC Sports recalcan que la chance de quedar en un grupo así es muy baja (0,2%). Aunque llaman a no confiarse. “esa cifra no debe generar excesiva tranquilidad: el Mundial 2026 será más grande, más imprevisible, y la distribución de selecciones vía repechaje aporta un grado extra de incertidumbre”, apuntaron. 

Así se dividen los bombos para el Mundial 2026

Así se dividen los bombos para el Mundial 2026

¿Cuál es la maldición sobre el campeón del Mundial?

El tema es que en los últimos mundiales ha aparecido una particular racha que afecta justamente a los campeones. Así ocurrió con Francia, que tras ganar el Mundial 1998, en la siguiente edición quedó eliminado en la fase de grupos. Lo mismo con Italia que ganó en 2006, pero en Sudáfrica 2010 también se despidió en la primera fase. 

España en 2014 llegó como el gran candidato pero se enfrentó a Chile, y dijo adiós sin poder siquiera defender su título. Luego vino Alemania en 2018 que solo sumó tres puntos y dejó el torneo tempranamente. 

Por lo que ahora, la preocupación ronda en si Argentina será el afectado por esta medición. Lo que se conocerá este viernes cuando se realice el sorteo en en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC.

