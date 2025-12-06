Pronósticos Valencia vs Sevilla: Alexis Sánchez y Almeyda necesitan un triunfo en LaLiga

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Valencia vs Sevilla, por la fecha 15 de la liga española.

El Sevilla de Alexis Sánchez, dirigido por el argentino Matías Almeyda, necesita volver a sumar con urgencia tras la derrota en el derbi frente al Real Betis. El cuadro sevillano marcha en el decimotercer lugar con 16 puntos, y su próximo rival atraviesa una realidad similar: Valencia acumula apenas 14 unidades en 14 encuentros y se ubica decimoquinto, a solo dos puntos de la zona de descenso.

Ambos equipos sufrieron más de la cuenta en la Copa del Rey, aunque lograron avanzar. El Niño Maravilla disputó los 90 minutos en el triunfo 2-1 sobre Extremadura, mientras que los Murciélagos debieron llegar hasta los penales tras igualar 1-1 ante Cartagena.

En la previa de este compromiso, pactado para el 7 de diciembre a las 12:15 horas de Chile, nuestro experto te acerca tres pronósticos clave para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Valencia vs Sevilla

Rango de goles: 2-3 1.90 Tiros de esquina de Valencia: Más de 4.5 + Menos de 8.5 1.86 Atajadas de Agirrezabala: Más de 1.5 + Atajadas de Vlachodimos: Más de 1.5 1.86

Valencia y Sevilla se juegan mucho

En tres de los recientes cuatro compromisos de Valencia, entre liga y copa, hubo dos o tres goles en el marcador.

En cuatro de los últimos cinco encuentros de Sevilla, entre ambas competencias, también se marcaron dos o tres tantos exactamente.

Rango de goles: 2-3 – 1.90 en bet365

Las chanches de Valencia en su hogar

En sus siete presentaciones como locales, los Murciélagos registraron más de cuatro saques de esquina, aunque nunca superaron la línea de los ocho córners a favor. De hecho, su promedio en casa es de 6,71, el cuarto más alto del torneo.

Tiros de esquina de Valencia: Más de 4.5 + Menos de 8.5 – 1.86 en bet365

Pocos puntos, mucho trabajo para los arqueros

El momento de ambos equipos no es el esperado, ya que se ubican a pocas unidades del descenso cuando son habituales competidores en los puestos de clasificación a copas internacionales.

La poca cantidad de puntos se ve reflejada en la actividad que han tenido sus arqueros: Julen Agirrezabala, de Valencia, sumó al menos dos atajadas en 11 de sus 14 partidos en el certamen, mientras que Odysseas Vlachodimos, portero de Sevilla, alcanzó las dos paradas en nueve de sus 10 cotejos.

Atajadas de Agirrezabala: Más de 1.5 + Atajadas de Vlachodimos: Más de 1.5 – 1.86 en bet365

