Universidad de Chile deja atrás la etapa de Gustavo Álvarez y en menos de una semana da vuelta la página. El Romántico Viajero aceleró en la recta final del año y tiene todo acordado con Francisco Meneghini.

Tras la salida del DT de O’Higgins al no querer renovar su vínculo, en Azul Azul se movieron rápidamente con el adiestrador que ya tuvo pasos en el CDA. La propuesta fue más que convincente para Paqui y este lunes firmará su nuevo contrato con la U.

“Esta tarde firma Paqui. Ya tiene acuerdo listo”, informaron en Radio Cooperativa. Por lo que el trato quedará listo durante la tarde de este viernes 26 de diciembre. Ahora para la presentación oficial habrá que esperar al menos unos días.

“Será presentado el próximo lunes. Va a firmar por una temporada con la opción de extender su vínculo”, complementaron en el espacio deportivo. Dicha jornada se espera que de su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Los refuerzos que pide Paqui Meneghini en la U

Tras ello, en el medio citado se apuntó a que Paqui Meneghini quiere al menos cuatro refuerzos. Lo que ya tienen en carpeta en la gerencia deportiva. En el listado asoman un portero, un puntero y dos centro delanteros.

La posición de los atacantes tiene el mayor foco ya que hubo salidas importantes. Por lo mismo, la mayor cantidad del presupuesto estará enfocado en los arietes. El primer nombre que asoma como refuerzo es Eduardo Vargas y solo faltaría la oficialización en las próximas horas.