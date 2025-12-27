Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Fichajes

Problemas para U. de Chile: Pachuca se interesa en el fichaje de Igor Lichnovsky

El Romántico Viajero por ahora solo registra salidas de su plantel en el presente mercado de fichajes.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Universidad de Chile todavía no tiene refuerzos confirmados.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTUniversidad de Chile todavía no tiene refuerzos confirmados.

Universidad de Chile tiene listo a su nuevo entrenador Francisco Meneghini. Ahora se concentra en los refuerzos, donde podría complicar el arribo de Igor Lichnovsky.

El Romántico Viajero parece tener resueltos sus problemas en la banca, con la salida sellada de Gustavo Álvarez y el casi confirmado arribo de Paqui. Solo resta la oficialización para que sea un hecho que el ex DT de O’Higgins se pone el buzo azul.

Otro interesado en Lichnovsky

Universidad de Chile quiere volver a gritar campeón en el 2026, ya que no son capaces de ganar la liga local desde el lejano 2017. Por esta razón, necesitan hacer un buen mercado y conseguir jugadores que realmente eleven el nivel de su plantel.

Los detalles de la llegada de Francisco Meneghini a la Universidad de Chile

ver también

Los detalles de la llegada de Francisco Meneghini a la Universidad de Chile

Es ahí donde surgió la opción de Igor Lichnovsky. El defensor de 31 años supo ser buena figura del América de México, pero algunas lesiones lo fueron alejando de su mejor versión y le quitaron protagonismo dentro de las Águilas. Por eso, no era mala alternativa regresar al club que lo formó.

El problema es que Universidad de Chile no corre solo en el deseo de traer al central. Desde México anuncian que un poderoso club de esa liga también está interesado en el ex jugador de La Roja: Pachuca.

Los Tuzos han puesto la mira en Lichnovsky como una alternativa para reforzar su defensa central, valorando su experiencia internacional y su recorrido reciente en un club de alta exigencia como el América“, detallaron en Sports Illustrated versión México.

Publicidad
Lichvnosky ha jugado en Cruz Azul, Tigres y América en la Liga MX. Imagen: Getty

Lichvnosky ha jugado en Cruz Azul, Tigres y América en la Liga MX. Imagen: Getty

Claro que el tope para Pachuca, así como para cualquier otro club, es el alto salario que recibe Igor Lichnovsky en América, donde gana alrededor de 2 millones de dólares al año. Esta cifra también aleja cualquier intención de Universidad de Chile, por lo que se complica en este mercado repatriar al defensa que debutó en el Bulla en 2011.

Lee también
El sorpresivo nuevo destino de Joan Cruz tras dejar Everton
Mercado de fichajes 2026

El sorpresivo nuevo destino de Joan Cruz tras dejar Everton

México se entromete y complica ansiado retorno a la U
U de Chile

México se entromete y complica ansiado retorno a la U

“Era su mejor generación”: Pachuca revive hazaña ante Colo Colo
Colo Colo

“Era su mejor generación”: Pachuca revive hazaña ante Colo Colo

Copa Africana 2025: Agenda de partidos y qué canal transmite
Internacional

Copa Africana 2025: Agenda de partidos y qué canal transmite

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo