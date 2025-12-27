Universidad de Chile tiene listo a su nuevo entrenador Francisco Meneghini. Ahora se concentra en los refuerzos, donde podría complicar el arribo de Igor Lichnovsky.

El Romántico Viajero parece tener resueltos sus problemas en la banca, con la salida sellada de Gustavo Álvarez y el casi confirmado arribo de Paqui. Solo resta la oficialización para que sea un hecho que el ex DT de O’Higgins se pone el buzo azul.

Otro interesado en Lichnovsky

Universidad de Chile quiere volver a gritar campeón en el 2026, ya que no son capaces de ganar la liga local desde el lejano 2017. Por esta razón, necesitan hacer un buen mercado y conseguir jugadores que realmente eleven el nivel de su plantel.

Es ahí donde surgió la opción de Igor Lichnovsky. El defensor de 31 años supo ser buena figura del América de México, pero algunas lesiones lo fueron alejando de su mejor versión y le quitaron protagonismo dentro de las Águilas. Por eso, no era mala alternativa regresar al club que lo formó.

El problema es que Universidad de Chile no corre solo en el deseo de traer al central. Desde México anuncian que un poderoso club de esa liga también está interesado en el ex jugador de La Roja: Pachuca.

“Los Tuzos han puesto la mira en Lichnovsky como una alternativa para reforzar su defensa central, valorando su experiencia internacional y su recorrido reciente en un club de alta exigencia como el América“, detallaron en Sports Illustrated versión México.

Claro que el tope para Pachuca, así como para cualquier otro club, es el alto salario que recibe Igor Lichnovsky en América, donde gana alrededor de 2 millones de dólares al año. Esta cifra también aleja cualquier intención de Universidad de Chile, por lo que se complica en este mercado repatriar al defensa que debutó en el Bulla en 2011.