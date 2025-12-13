“Era su mejor generación, pero…”: Pachuca revive hazaña ante Colo Colo y celebra la Copa Sudamericana

El 13 de diciembre de 2026 difícilmente se borrará de la mente de los hinchas de Colo Colo. Aquella jornada en el Estadio Nacional el Cacique abrió el marcador con tanto de Humberto Suazo y se encaminaba a una inédita conquista de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Pachuca despertó a tiempo y con goles de Gabriel Caballero y Christian Giménez lo dio vuelta y se quedó con el título por 2-1. Hazaña que este sábado cumple 19 años y desde México recordaron fieles a su estilo.

ver también Colo Colo tomó una radical decisión con una joven promesa: ¡No estará en Macul el 2026!

“¡El día que hizo historia! Un 13 de diciembre de 2006, Pachuca se consagraba campeón de la CONMEBOL”, detalló en su instagram el cuadro de lo Tuzos. Lo que conmemoró con postales del festejo y en homenaje a Miguel Calero que falleció en 2012.

Como era de esperarse, la publicación superó los miles de me gusta y comentarios en burla al Cacique que estuvo a minutos de conquistar la gloria continental. Lo que se ha transformado en una de las finales más dolorosas del último tiempo.

Pachuca revive polémico impasse ante Colo Colo

El tema es que ahora los Tuzos revivieron un episodio desconocido por muchos en las horas previas a la final que se disputó en el Estadio Nacional. “Colo Colo tenía un gran equipo, no sé si era su mejor generación. A nosotros nos daban como víctimas”, comentó Fausto Pinto en podcast del Pachucha.

El futbolista que fue titular en aquella campaña del 2006, detalló que no los dejaron entrenar el día anterior a la final. “Estuvimos un día antes reconociendo la cancha y nos apagaron las luces del estadio. Tuvimos que entrenar con las luces de las cámaras. Pero había confianza en el equipo”, confesó.

Publicidad

Publicidad

A tal punto que detalló el mensaje que les dio el entrenador Enrique “Ojitos” Meza para ganar la final a Colo Colo. “El profe no se complicó y dijo hasta acá llega el entrenamiento. ‘Mañana vamos a demostrar de que estamos hechos’, nos decía. Incluso días antes de la final fuimos a ver a Alejandro Fernández. Eso demostraba la confianza que teníamos”, sentenció sobre la hazaña ante los albos.