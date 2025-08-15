Arturo Sanhueza se transformó en referente en Colo Colo y en su estadía en el Estadio Monumental logró ganar nada menos que seis títulos. Con la cinta de capitán se ganó el apodo del “Rey” y marcó un legado en el medio campo albo.

Sin embargo, el nacido en Penco todavía tiene en la memoria uno de los partidos más tristes que vivió con la camiseta del Popular. Lo que tiene directa relación con la final de la Copa Sudamericana del 2006.

ver también Arturo Sanhueza elige el mediocampo titular de Colo Colo para clásico contra la UC: ”Sin faltarle el respeto…”

Así lo reveló el formado en Fernández Vial al recordar la fatídica jornada del 13 de diciembre en el Estadio Nacional. “Me gustaría volver a jugar con Pachuca. Ese partido nunca más lo volví a ver”, lanzó de entrada en Todos Somos Técnicos.

“En Temuco una vez la repitieron y pedí que apagaran la tele. No recuerdo mucho. Es algo que nos marco y todavía queda esa espinita”, lamentó el “Rey Arturo”.

¿Qué dijo Arturo Sanhueza sobre la derrota de Colo Colo en la Copa Sudamericana 2006?

Arturo Sanhueza que aquella jornada fue titular y capitán, recordó que Humberto Suazo marcó el primer gol. Con ello, Colo Colo era campeón.

Pero Pachuca remontó y logró llevarse el título por el marcador de 2-1. Pero el volante aun lamenta lo ocurrido en ese complemento y recalcó que de haberlo jugado en el Monumental hubiese sido otro el resultado.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Innecesario! Feroz troleo de Pachuca a Colo Colo por la Copa Sudamericana de 2006

“Todos me dicen que pude hacer algo cuando se escapaba Damián Álvarez. Uno se lo replantea y hubiese sido lindo ganar ese partido. Haber jugado de local en el Monumental hubiésemos tenido muchas más oportunidades de ganar ese partido”, sentenció.