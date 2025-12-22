La temporada 2025 para Colo Colo fue un fracaso total. No ganaron título alguno este año, quedaron tempranamente eliminados de la Copa Libertadorescon polémica, y ni siquiera fueron capaces de meterse en Sudamericanapara el 2026.

En la conmemoración de su Centenario, luego de una millonaria inversión en su plantel, el Cacique se quedó sin torneos Conmebol para la siguiente campaña, lo que trae consigo una crisis económica que les obligará a tomar drásticas medidas.

No es para menos. En RedGol sacamos la calculadora y repasamos la multimillonaria suma de dinero que no percibirá Colo Colo en el 2026, entre participación en copas y recaudaciones por este tipo de juegos. Duele, y mucho.

Los millones que pierde Colo Colo por no jugar Copas en 2026

Por jugar la última Copa Libertadores, el Cacique recibió un total de US$3.330.000 dólares, en base al pago de Conmebol por entrar en fase de grupos y al único triunfo que obtuvo. A eso hay que restarle US$80 mil por el castigo tras los incidentes ante Fortaleza.

Además, dejó de recibir US$2 millones por los juegos de local ante Racing y Bucaramanga que no pudo disputar con público. Por quedar afuera de Copa Sudamericana, Colo Colo perderá una importante suma de dinero en sus arcas.

Si hubieran participado del certamen, los albos aseguraban US$250 mil por participar en fase previa, US$900 mil dólares por sus juegos de local en fase de grupos, más otros US$115 mil por cada triunfo. En cálculo simple, dejaron de percibir alrededor de US$2 millones de la moneda estadounidense.

A eso suman otros US$3 millones en pérdidas por los tres duelos de local a puertas cerradas que le restan por cumplir del castigo Conmebol. Colo Colo sentirá esa falta de recursos en 2026.

Así terminaron los albos en Liga de Primera

