La crisis que genera impacto en Colo Colo para el mercado de fichajes: “Van a haber cambios”

Los tres partidos que le restan a Colo Colo en la Liga de Primera 2025 los enfrentará bajo presión, porque debe ganar y así buscar un cupo en la Copa Sudamericana.

El tramo final del torneo para el Cacique es vital, ya que está en la octava posición de la tabla y se mide ante dos rivales directos, Cobresal y Audax Italiano, a los que deben vencer para tener presencia internacional en 2026.

En el Monumental deben tomar muchas decisiones importantes de cara al próximo año, debido a que muchos jugadores no estuvieron a la altura y habrá una reestructuración en el plantel.

La crisis que complica a Colo Colo para 2026

El presupuesto de Blanco y Negro para 2026 no será el mismo que tuvo en 2025, porque el año pasado el cuadro albo venía de tener buenos resultados a nivel local e internacional (llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores) y la billetera creció.

Ahora la situación es distinta, de hecho, un director de ByN reconoció en diálogo con radio ADN que viven una profunda crisis económica.

“Van a haber cambios. Vamos a tratar de vender, prestar a los que no necesite el técnico; que sirva para aliviar la caja. Tenemos que hacer un justo equilibrio entre un plantel competitivo y la caja”, dijo el dirigente a la emisora.

Hay varios jugadores que están en vitrina, como Salomón Rodríguez, Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Lucas Cepeda, quienes pueden ser traspasados para generar flujo en Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.

