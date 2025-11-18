Es tendencia:
Colo Colo

La crisis que genera impacto en Colo Colo para el mercado de fichajes: “Van a haber cambios”

En el estadio Monumental sacan cuentas y un director de Blanco y Negro reconoce que tienen problemas financieros.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo tiene problemas financieros.
Colo Colo tiene problemas financieros.

Los tres partidos que le restan a Colo Colo en la Liga de Primera 2025 los enfrentará bajo presión, porque debe ganar y así buscar un cupo en la Copa Sudamericana.

El tramo final del torneo para el Cacique es vital, ya que está en la octava posición de la tabla y se mide ante dos rivales directos, Cobresal y Audax Italiano, a los que deben vencer para tener presencia internacional en 2026.

En el Monumental deben tomar muchas decisiones importantes de cara al próximo año, debido a que muchos jugadores no estuvieron a la altura y habrá una reestructuración en el plantel.

La crisis que complica a Colo Colo para 2026

El presupuesto de Blanco y Negro para 2026 no será el mismo que tuvo en 2025, porque el año pasado el cuadro albo venía de tener buenos resultados a nivel local e internacional (llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores) y la billetera creció.

Ahora la situación es distinta, de hecho, un director de ByN reconoció en diálogo con radio ADN que viven una profunda crisis económica.

Colo Colo tiene que rearmar su plantel para 2026. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Colo Colo tiene que rearmar su plantel para 2026. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Van a haber cambios. Vamos a tratar de vender, prestar a los que no necesite el técnico; que sirva para aliviar la caja. Tenemos que hacer un justo equilibrio entre un plantel competitivo y la caja”, dijo el dirigente a la emisora.

Hay varios jugadores que están en vitrina, como Salomón Rodríguez, Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Lucas Cepeda, quienes pueden ser traspasados para generar flujo en Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.

