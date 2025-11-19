En Colo Colo empiezan a trabajar silenciosamente para componer el plantel del 2026. Entienden que deben aún saber si van a clasificar a Copa Sudamericana, aunque de todas maneras deben traer refuerzos importantes.

No quieren pasar otro año como el del centenario y ya tienen en las oficinas del Monumental vislumbrado un puesto que debe ser fortalecido de manera urgente: el de defensa central.

Este año se fue Maximiliano Falcón y nadie pudo sostener la retaguardia del Cacique. Sus cuatro defensores centrales demostraron un rendimiento muy opaco.

Sebastián Vegas no logró dar garantías a pesar de llegar con gran cartel; Emiliano Amor volvió por la ventana y se notó que físicamente viene a la baja; Jonathan Villagra está lejos de ser un zaguero consolidado y Alan Saldivia mostró ripios que el año pasado no exhibió, sumado a sus problemas físicos.

Jonathan Villagra estuvo lejos de consolidarse en Colo Colo

Colo Colo busca dos defensores

En Colo Colo entienden que de esos cuatro, solamente se mantendrán dos en el plantel: Villagra y Saldivia. Tanto Amor como Vegas terminan contrato, por lo que deberán marcharse.

En el Monumental esperan contratar un defensa extranjero y otro chileno para el próximo año. Buscan en el mercado internacional, entendiendo que en pocas semanas se abrirá el mercado de pases.

Del fútbol chileno suena como rumor Bruno Cabrera, central del campeón Coquimbo Unido, aunque no termina de ser una opción tan valedera para los albos por el momento.

En el extranjero hay interés por un zaguero que no usaría cupo de extranjero: Matías Catalán, a quien hace varios mercados quisieron contratar. Deberán negociar con Talleres, dueño de su pase.

