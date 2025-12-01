Es tendencia:
Confirman que Gabriel Arias se despide hoy de Racing: ¿lo buscan Colo Colo y U. de Chile?

Gabriel Arias se despedirá esta jornada de la gente de Racing y se marchará con el pase en su poder, por lo que volver a Chile es una opción.

Por Felipe Escobillana

Arias dejará de ser arquero de Racing tras 8 años
Gabriel Arias vivirá un momento bastante especial esta jornada, cuando Racing enfrente a Tigre en el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final del certamen trasandino.

El portero, que perdió la titularidad este segundo semestre por disposición del técnico Gustavo Costas, se despedirá de todo el público que lo tiene considerado como un ídolo de la institución, pues no seguirá en el plantel.

El medio trasandino El Primer Grande confirmó esta información. “Es el arquero más ganador de la historia del club. No renovará su contrato y emigrará con el pase en su poder. Muchas gracias toda la vida, Gaviota”.

Arias llegó el 2018 a la institución argentina tras un breve paso por Unión La Calera. Y en Racing logró estar en una era dorada, proclamándose campeón de seis torneos: Primera División, dos veces del Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Copa Sudamericana y la Recopa.

Arias no seguirá atajando en Racing

El futuro de Gabriel Arias: ¿a Chile?

Arias no ha jugado en los últimos meses, tras perder la titularidad a manos del meta Facundo Cambeses. Esto llevó a que se decidiera no renovarle el contrato.

El portero deberá buscar club y ha sonado en las últimas semanas en Chile. De hecho equipos grandes como Colo Colo y Universidad de Chile estarían en su horizonte, aunque no pasa de ser un rumor.

Gabriel Arias toma una decisión en Racing: aviso directo a U de Chile y Colo Colo en el mercado de pases

ver también

Lo cierto es que a sus 38 años el retiro no parece ser opción para el golero, que pretende jugar un par de temporadas más.

Por lo mismo, y con el pase en su poder, podrá buscar alternativas tanto en Argentina como en Chile, por su doble nacionalidad.

