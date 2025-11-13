Relegado a la banca y cortado hace rato como el líder de Racing, asoman vientos de cambio para Gabriel Arias en el fútbol argentino. El arquero chileno de 38 años quiere partir sí o sí de la Academia para retirarse en nuestro país.

Así lo dejaron en claro en la interna del equipo de Avellaneda, donde el medio Planeta Racing Club reveló detalles de la situación del meta. Fue Iván Codevilla el periodista que lanzó la bombita.

¿Su próximo destino? Gabriel Arias ha sonado este año en los grandes del fútbol chileno, pero ahora se hizo oficial el deseo del jugador según revelaron al otro lado de la cordillera. Por eso, se viene un nuevo Superclásico por reclutarlo en 2026.

Gabriel Arias apunta a lo más alto en Chile

Según informó el medio partidario Racing Club, el arquero Gabriel Arias tiene decidido partir del equipo de Avellaneda para finalizar su carrera en un grande del fútbol chileno.

Arias relegado a la suplencia en Racing /Getty Images

“Gabriel Arias está mas afuera que adentro de Racing. La oferta de renovación es por un año más pero su intención es ir a la U de Chile o Colo Colo y retirarse jugando”, informó el medio citado.

El meta registra un anterior paso por el balompié nacional, en Unión La Calera. Ahí, brilló con los guantes cementeros en 2018, en una impecable campaña que le dio el salto a Racing y la selección chilena.

Eso sí, actualmente no goza de un buen presente en la Academia, donde ha jugado 31 duelos este año. Ahí, recibió 27 goles y tuvo su valla invicta en 14 encuentros, previo a perder la titularidad.