Racing Club se llevó una amarga derrota contra Flamengo en Brasil por la primera fecha de la semifinal de la Copa Libertadores 2025, donde el portero Facundo Cambeses fue uno de los grandes protagonistas de la noche-

El arquero de 28 años logró quitarle el puesto a Gabriel Arias, ex portero de la Selección Chilena, y quien en esta nueva etapa de su carrera ha logrado poco a poco conquistar a los hinchas de la Academia, sobre todo por sus grandes atajadas que impidieron que el encuentro que ganó el cuadro brasileño por la cuenta mínima se expandiera a más.

Facundo Cambeses habla de Arias

Tras el fin del encuentro, el jugador conversó con AS en donde se refirió al histórico de Racing con quien pelea la titularidad. “‘Gabi’ me ayuda, es un gran compañero. Antes le tocaba a él y yo lo apoyaba. Hoy me toca a mi y él hace lo mismo”.

Asimismo, sobre su presente y el del club, señaló: “La verdad que feliz por todas las cosas que me están pasando. Me preparé mucho para este momento, entrené y trabajé la cabeza”, añadiendo que está “disfrutando y entrenando más que antes para seguir en este nivel”.

El presente de Gabriel Arias

El jugador durante el primer semestre estuvo en conversación para su renovación con la Academia, sin embargo, tras los últimos resultados y su presente en la escuadra, es muy probable que el portero comience a buscar nuevos rumbos en busca de titularidad, donde, según revela Rodrigo López de DSports, un gigante chileno estaría interesado en su fichaje.

Según revelan, el jugador podría no continuar en la Academia y llegar a costo 0 a Colo Colo, debido a que su contrato con el cuadro argentino termina a finales de año.