Es verdad que Gabriel Arias perdió su puesto en el arco de Racing Club durante el segundo semestre del presente año, a raíz de sus propias actuaciones. Sin embargo, nadie en Argentina podía negar que el ex seleccionado chileno se convirtió en un histórico del cuadro de Avellaneda.

No por nada, muchos hinchas lo ponen dentro de los futbolistas más importantes en la historia de “La Academia”, no sólo por sus acciones dentro de la cancha, también por sus logros, donde conquistó nada menos que seis campeonatos, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, durante el último partido como local que tuvo Racing en la temporada, donde vencieron por penales a Tigre de su compatriota Guillermo Soto, para meterse en semifinales del Torneo de Clausura, Gabriel Arias recibió un merecido homenaje de parte del club que dejará a partir del 31 de diciembre.

Así fue la despedida y homenaje de Racing para Gabriel Arias

Fue en la previa al compromiso que se jugó en “El Cilindro” de Avellaneda, donde la escuadra trasandina le hizo el reconocimiento. Primero, Gaby se fotografió con sus compañeros, para luego recibir una placa con el escudo del club en el centro, mientras recibía la ovación de los hinchas locales.

Mientras eso ocurría en el campo de juego, a través del marcador electrónico del estadio, se mostraba un video que recopilaba los mejores momentos de Arias con la camiseta de Racing, que finalizaba con la frase “Capitan de una era. Gracias por siempre”.

Y el último gran gesto que tuvo el equipo para con el jugador chileno fue por parte de sus compañeros, quienes le permitieron usar la cinta de capitán por última vez, mientras las más de 30 mil personas presentes en el recinto le ovacionaban de pie. Tras ello, vio el duelo con Tigre desde la banca.

Los números del arquero chileno en “La Academia”

Desde su llegada a Racing Club de Avellaneda, en agosto del 2018, proveniente de Unión La Calera, Gabriel Arias disputó un total de 22.722 minutos en cancha durante 254 encuentros a nivel local e internacional, donde recibió 246 goles en contra y entregó su valla invicta en 101 ocasiones.

Además, se convirtió en el futbolista extranjero con más títulos en la historia del club, tras conquistar el título de Primera División 2018-19, dos trofeos de Campeones (2018-19 y 2022), la Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

¿Cuándo es el próximo partido de su equipo?

Con Gabriel Arias seguramente en el banco de suplentes, Racing visitará a Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón en “La Bombonera”, por la semifinal del Torneo de Clausura 2025 en Argentina. El encuentro se disputará el domingo 7 de diciembre desde las 19:00 horas.

