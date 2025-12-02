Es tendencia:
¡Tras dejar la Academia! En Argentina tienen claro donde Gabriel Arias jugará la próxima temporada

El portero chileno-argentino decidió no renovar su vínculo con el cuadro argentino tras 7 años juntos y en Argentina ya apuntan a su nuevo destino.

Por Andrea Petersen

El jugador no seguirá en la Academia.
Gabriel Arias vivió un partido muy especial contra Tigres, ya que no solo se jugaban la clasificación a semifinales de la Primera División Argentina, sino que también el portero marcaba su último partido junto a Racing en el Estadio el “cilindro”.

La hinchada recibió al portero con carteles que decían “Capitán de una era. Gracias para siempre”, para sellar su exitoso paso por la escuadra, a pesar de que en los últimos meses fue perdiendo su espacio en la oncena titular.

El portero chileno decidió no renovar su vínculo y se encuentra en búsqueda de nuevo club para el 2026, donde desde el otro lado de la cordillera aseguran que el portero ya tendría en vista su nuevo destino.

La liga donde Gabriel Arias jugaría la próxima temporada

Sobre el futuro del jugador, el periodista Bruno Aleotti de DSports señaló que Arías: “No va a continuar en la Academia, vence su contrato en diciembre, decide no prolongarlo. Seguramente su futuro este en el fútbol chileno”.

El portero jugó más de 250 partidos con la camiseta de Racing en estos casi 8 años juntos, donde obtuvo importantes títulos como el de la Primera División, la temporada 2018, dos Trofeos de Campeones (2018 y 2022) y una Supercopa Internacional el 2023.

Mientras que entre sus palmares internacionales se encuentran la Copa Sudamericana del 2024 y Recopa Sudamericana este 2025. “Se va uno de los mejores arqueros de la historia de la Academia”, agregó Aleotti.

Hace algunas semanas, el programa Planeta Racing Club señaló que la intención del guardameta es terminar su carrera en Chile.

Gabriel Arias no continuará en Racing el 2026. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Racing despide a Gabriel Arias

Tras anunciar que el jugador no continuará en el equipo, el cuadro argentino despidió al portero en un sentido mensaje.

“Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes”.

