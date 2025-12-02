Finalmente todos los rumores en estos últimos meses terminaron ser ciertos. Gustavo Álvarez ya no seguirá siendo el entrenador de Universidad de Chile de cara a la temporada 2026, obligando con esto a los azules a tener que buscar un reemplazante.

“Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026. La razón ve un profundo desgaste que paso a justificar. Los proyectos deportivos tienen que tener objetivos claros de acuerdo a la magnitud de la historia de las instituciones, definidos ellos tienen que contar con los recursos humanos de infraestructura logística y planificación proporcionales”, declaró Álvarez en conferencia.

Con este panorama, la U tiene que comenzar a planificar su próxima temporada con la búsqueda de un nuevo DT, algo que ya tendría terreno avanzado con un viejo conocido del medio local y que hace rato que está sonando por el CDA.

El DT con que la U está negociando

De acuerdo a información entregada por Directv Sports Chile, los azules estarán negociando oficialmente en los próximos días con Francisco “Paqui” Meneghini, argentino que actualmente está dirigiendo a O’Higgins.

“Desde este fin de semana hasta la próxima semana comienzan las negociaciones oficiales entre Universidad de Chile y técnico de O’Higgins”, detalló Marco Escobar, periodista de la mencionada cadena.

Francisco Meneghini es uno de los principales candidatos para dirigir a Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Meneghini desde que arribó al cuadro rancagüino a inicios de temporada ha dirigido 35 partidos con 16 triunfos, once empates y ocho derrotas, instalando a los celestes en puestos de copas internacionales. En nuestro país Paqui ha tenido pasos por Unión La Calera, Audax Italiano y Everton.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Coquimbo Unido hoy martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.