Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El DT con que Universidad de Chile está negociando para reemplazar a Gustavo Álvarez

Los azules ya se mueven para tener un nuevo DT de cara a la temporada 2026 luego que el argentino avisara que no seguirá en la institución.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Álvarez se va de la U de cara a la temporada 2026.
© Photosport.Álvarez se va de la U de cara a la temporada 2026.

Finalmente todos los rumores en estos últimos meses terminaron ser ciertos. Gustavo Álvarez ya no seguirá siendo el entrenador de Universidad de Chile de cara a la temporada 2026, obligando con esto a los azules a tener que buscar un reemplazante.

Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026. La razón ve un profundo desgaste que paso a justificar. Los proyectos deportivos tienen que tener objetivos claros de acuerdo a la magnitud de la historia de las instituciones, definidos ellos tienen que contar con los recursos humanos de infraestructura logística y planificación proporcionales”, declaró Álvarez en conferencia.

Con este panorama, la U tiene que comenzar a planificar su próxima temporada con la búsqueda de un nuevo DT, algo que ya tendría terreno avanzado con un viejo conocido del medio local y que hace rato que está sonando por el CDA.

Los jugadores que pueden seguir a Gustavo Álvarez fuera de U de Chile: todos son titulares

ver también

Los jugadores que pueden seguir a Gustavo Álvarez fuera de U de Chile: todos son titulares

El DT con que la U está negociando

De acuerdo a información entregada por Directv Sports Chile, los azules estarán negociando oficialmente en los próximos días con Francisco “Paqui” Meneghini, argentino que actualmente está dirigiendo a O’Higgins.

“Desde este fin de semana hasta la próxima semana comienzan las negociaciones oficiales entre Universidad de Chile y técnico de O’Higgins”, detalló Marco Escobar, periodista de la mencionada cadena.

Francisco Meneghini es uno de los principales candidatos para dirigir a Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Francisco Meneghini es uno de los principales candidatos para dirigir a Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

Meneghini desde que arribó al cuadro rancagüino a inicios de temporada ha dirigido 35 partidos con 16 triunfos, once empates y ocho derrotas, instalando a los celestes en puestos de copas internacionales. En nuestro país Paqui ha tenido pasos por Unión La Calera, Audax Italiano y Everton.

Campeón con U de Chile dice lo que muchos azules piensan de Francisco Meneghini: “Es un buen DT, pero…”

ver también

Campeón con U de Chile dice lo que muchos azules piensan de Francisco Meneghini: “Es un buen DT, pero…”

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Coquimbo Unido hoy martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

Lee también
Los jugadores que pueden dejar a la U tras la salida de Álvarez
U de Chile

Los jugadores que pueden dejar a la U tras la salida de Álvarez

Revelan qué dijeron los jugadores de la U por Álvarez
U de Chile

Revelan qué dijeron los jugadores de la U por Álvarez

Periodista desmiente a la U por Álvarez: "Sabían desde..."
U de Chile

Periodista desmiente a la U por Álvarez: "Sabían desde..."

¡La U, La Roja y más! Los partidos de hoy martes 2 de diciembre
Noticias

¡La U, La Roja y más! Los partidos de hoy martes 2 de diciembre

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo