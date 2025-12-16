Se ha exprimido mucho el tema de Gustavo Álvarez. Ya no sabemos realmente qué pasará con él y lo más seguro sigue siendo, sin embargo, que se vaya de la Universidad de Chile. Aunque, parece no querer pagar la cláusula.

Es un tema que se ha tomado la agenda noticiosa del fútbol. Algunos han comparado, incluso, lo que sucede con Álvarez y lo que aconteció con Jorge Sampaoli en la Selección Chilena, donde se autoidentificó con un rehén. Le pusieron “el rehén 2”.

Pese a la lentitud de la salida del técnico del Romántico Viajero, hay uno que suena fuerte en la banca, como reemplazante de Gustavo Álvarez. Y suma cada vez más adeptos en la U.

Rechazó oferta

Toda acción de Renato Paiva será analizada minuciosamente por los que creen que es una verdadera opción para la banca de la Universidad de Chile. Esta vez, el técnico portugués hace noticia por el rechazo de una oferta.

Algunos señalan que fue el propio técnico el que se ofreció en el CDA, tras quedar sin trabajo en Brasil. Por eso, resuena el hecho de que le haya dicho que no a Coritiba, según constató Rogerio Scarione, periodista de la radio Jovem Pan News.

Esta señal es tomada con especial interés desde la Universidad de Chile, debido a que el técnico suena fuerte y parece ser el principal candidato para sentarse en la banca del Bulla, una vez que se concrete la salida de Gustavo Álvarez.

