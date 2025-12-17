Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El mall que arruinó nuevamente el sueño del estadio propio de U de Chile en Santa Laura

Revelan los detalles que no permitieron que la U lograra un acuerdo por 50 millones de dólares por un reducto para 38 mil espectadores.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
La U suma otra historia del anhelado estadio propio.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U suma otra historia del anhelado estadio propio.

Una vez más se ha vuelto a reflotar el tema del estadio propio para Universidad de Chile, un tema sensible para los seguidores azules pero que estos últimos días han conocidos nuevos detalles de otra idea que no llegó a buen puerto.

Esto, porque el dueño de Unión Española, Jorge Segovia, reveló las conversaciones que hubo de parte de Azul Azul para comprar el estadio Santa Laura, donde aseguró que no hubo acuerdo.

Fue en una entrevista con el diario La Tercera donde el dirigente español entregó detalles de estas conversaciones, cuando Carlos Heller lideraba a la U, pero no lograron ponerse de acuerdo.

Ahora el mismo medio entregó nuevos antecedentes de una idea que llegó a tomar forma, con una inversión de 50 millones de dólares, un aforo de 38 mil, pero que se frenó por un mall: “Estuvimos cerca”.

U de Chile siempre ha tenido conexión con el estadio Santa Laura. Foto: Andrés Pina/Photosport

U de Chile siempre ha tenido conexión con el estadio Santa Laura. Foto: Andrés Pina/Photosport

Revelan la oferta de U de Chile para comprar el estadio Santa Laura a Unión Española

ver también

Revelan la oferta de U de Chile para comprar el estadio Santa Laura a Unión Española

¿Por qué la U no pudo comprar el estadio Santa Laura?

Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller”, fue la frase de Jorge Segovia que destapó la idea de Universidad de Chile de adquirir el estadio Santa Laura.

Publicidad

Por lo mismo, explican que “la negociación entre ambas partes se produjo en el 2016, en pleno mandato de Carlos Heller. El empresario lideró las conversaciones que sostuvieron con los hispanos, que duraron cerca de 12 meses”.

El proyecto tenía en mente agrandar el estadio a 38 mil personas, donde la operación bordeaba los 50 millones de dólares, con un proyecto que se frenó cuando se enteraron que el cuadro hispano también se quería contar con un mall

“Teníamos el proyecto armado, después no prosperó porque quería hacer el mall y eso ya era otra cosa”, reveló una fuente cercana a Azul Azul en esos tiempo, lo que dejó a la U sin estadio.

Publicidad
Ex presidente de Unión Española dice no a posible venta del estadio Santa Laura: “Nuestros principales arrendatarios, la U…”

ver también

Ex presidente de Unión Española dice no a posible venta del estadio Santa Laura: “Nuestros principales arrendatarios, la U…”

Lee también
Peric y Garcés se pelean en televisión: "No quiero que vengas acá..."
Chile

Peric y Garcés se pelean en televisión: "No quiero que vengas acá..."

El insólito problema que tiene Colo Colo para fichar a Bruno Cabrera
Colo Colo

El insólito problema que tiene Colo Colo para fichar a Bruno Cabrera

El ex jugador de la U que se ofrece para volver como refuerzo
U de Chile

El ex jugador de la U que se ofrece para volver como refuerzo

Colo Colo tiene casi listo a su primer refuerzo y va por otro: "Ortiz pidió..."
Colo Colo

Colo Colo tiene casi listo a su primer refuerzo y va por otro: "Ortiz pidió..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo