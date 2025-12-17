Una vez más se ha vuelto a reflotar el tema del estadio propio para Universidad de Chile, un tema sensible para los seguidores azules pero que estos últimos días han conocidos nuevos detalles de otra idea que no llegó a buen puerto.

Esto, porque el dueño de Unión Española, Jorge Segovia, reveló las conversaciones que hubo de parte de Azul Azul para comprar el estadio Santa Laura, donde aseguró que no hubo acuerdo.

Fue en una entrevista con el diario La Tercera donde el dirigente español entregó detalles de estas conversaciones, cuando Carlos Heller lideraba a la U, pero no lograron ponerse de acuerdo.

Ahora el mismo medio entregó nuevos antecedentes de una idea que llegó a tomar forma, con una inversión de 50 millones de dólares, un aforo de 38 mil, pero que se frenó por un mall: “Estuvimos cerca”.

U de Chile siempre ha tenido conexión con el estadio Santa Laura.

¿Por qué la U no pudo comprar el estadio Santa Laura?

Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller”, fue la frase de Jorge Segovia que destapó la idea de Universidad de Chile de adquirir el estadio Santa Laura.

Por lo mismo, explican que “la negociación entre ambas partes se produjo en el 2016, en pleno mandato de Carlos Heller. El empresario lideró las conversaciones que sostuvieron con los hispanos, que duraron cerca de 12 meses”.

El proyecto tenía en mente agrandar el estadio a 38 mil personas, donde la operación bordeaba los 50 millones de dólares, con un proyecto que se frenó cuando se enteraron que el cuadro hispano también se quería contar con un mall

“Teníamos el proyecto armado, después no prosperó porque quería hacer el mall y eso ya era otra cosa”, reveló una fuente cercana a Azul Azul en esos tiempo, lo que dejó a la U sin estadio.

