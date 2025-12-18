El mercado de fichajes del fútbol chileno se mueve a ritmo bastante lento pensando en el 2026. Son muy pocos los equipos que han oficializado refuerzos, ya que hasta ahora solo se han ratificado las salidas de algunos jugadores, como es el caso de Universidad de Chile.

En ese sentido, uno que tendría las horas contadas en el bulla de cara al próximo año es el defensor Antonio Díaz, quien con 25 años es uno de los jugadores más marginados en el actual plantel azul.

Con el romántico viajero apenas suma 1.120 minutos de acción en un año y medio, razón por la cual el lateral izquierdo se la jugará por buscar continuidad en otro elenco. Y ojo, que al parecer ya hay un interesado.

Marginado jugador de Universidad de Chile a detalles de partir

De acuerdo a información entregada por AS Chile, Antonio Díaz tiene avanzadas conversaciones para jugar en Deportes Concepción, elenco que en el 2026 verá acción en la Primera División tras un histórico ascenso en la temporada pasada.

Antonio Díaz nunca pudo consolidarse en la defensa de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Lamentablemente Díaz tiene poquísimo espacio en el actual plantel de los universitarios, sobre todo por la presencia de Matías Sepúlveda y Felipe Salomoni en su posición. Por lo mismo, no le quedaría otra opción más que salir para poder jugar.

El defensor irrumpió en O’Higgins de Rancagua, club donde debutó en el 2018. Tras varios años siendo titular en el cuadro celeste fue fichado por la U a mediados del 2024, firmando un contrato por dos temporadas y media con los azules.