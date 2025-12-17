Colo Colo está planificando lo que será el armado del plantel para la temporada 2026. Luego de un año bastante decepcionante los albos deben rearmarse en varias zonas en la cancha, sobre todo también por la gran cantidad de despedidas que se han producido en el plantel.

Por lo mismo, se pensaba que el darle una oportunidad a los formados en casa que estuvieron a préstamo en este año sería clave, ya que mucho dinero no habrá para buscar refuerzos en este mercado de fichajes.

Sin embargo, hay algunos de estos jugadores que al parecer seguirán con su carrera lejos del Estadio Monumental. Este sería el caso de Ethan Espinoza, quien a pesar de su gran campaña en Santiago Wanderers, en el Popular estarían evaluando otra vez mandarlo a préstamo.

ver también Exigen una chance para el refuerzo goleador que ya llegó a Colo Colo: “Le daría la opción”

El octavo cortado de Colo Colo para el 2026

De acuerdo a información entregada por La Estrella de Valparaíso, el volante de 24 años cambiará el verde de Santiago Wanderers por el lila de Deportes Concepción en este mercado de cara al 2026.

El mencionado medio detalló que en el club caturro buscaron poder extender su estadía No obstante, los intereses que ha tenido desde clubes de la Primera División han hecho que cambie de institución.

Pese a su gran 2025, Ethan Espinoza no volverá a Colo Colo para el 2026. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“Estas ofertas no solo eran superiores económicamente a lo que hoy es capaz de ofrecer el conjunto verde, sino que también son deportivamente mucho más atractivas. Por lo mismo, tras renovar contrato por un año más con los de Macul, Espinoza decidió aceptar el ofrecimiento del León de Collao, que recientemente timbró sus pasajes de regreso a la serie de honor de nuestro país”, señalaron en el medio portero.

Cabe destacar que en este 2025 el polifuncional volante jugó 40 partidos con el elenco de Valparaíso, donde sumó 2.570 minutos, convirtió 9 goles y dio 4 asistencias. Con estos números, el canterano del Popular tuvo la temporada más goleadora de su carrera.

ver también Vuelve a Colo Colo después de su temporada más goleadora y ya se lo pelean dos clubes

Los siete que ya no seguirán en el Cacique

La lista de jugadores que por ahora no seguirán en el Cacique para el 2026 está compuesta por Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Julio Fierro, Manley Cleverveaux y Alexander Oroz.

Publicidad