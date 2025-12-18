JugaBet se la juega: el Real Madrid a limpiar heridas frente al Sevilla de Alexis

Este sábado 20 de diciembre el Real Madrid recibe al Sevilla este 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu, a las 17 horas de Chile, con la obligación de responder en la tabla y con los números claramente de su lado.

No es solo una cuestión de favoritismo histórico: los datos del campeonato y las cuotas de JugaBet apuntan en la misma dirección. El veredicto es claro: gana el Real Madrid (1.23) y anota más de dos goles en el partido (1.70).

Real Madrid llega segundo en la tabla

El equipo blanco llega segundo tras 17 fechas, con 39 puntos, producto de 12 triunfos, 3 empates y apenas 2 derrotas. Ha marcado 34 goles, un promedio exacto de 2 por partido, y solo ha recibido 16, lo que lo convierte en la segunda mejor defensa del torneo. Su diferencial de gol de +18 no solo habla de resultados, sino de dominio: cuando gana, lo hace con margen.

Alexis enfrentará al Real Madrid

Sevilla, en cambio, transita por la zona media de la tabla. Con 20 puntos en 16 partidos, registra 6 victorias y 8 derrotas, con 24 goles a favor y 24 en contra, un diferencial neutro que refleja su irregularidad. Es un equipo que compite, pero que sufre cuando enfrenta a rivales que lo obligan a defender largo tiempo y a correr hacia atrás. Frente a los equipos del Top-3, esa fragilidad suele quedar expuesta.

Las cuotas reflejan esa distancia. El 1.23 por la victoria del Real Madrid responde a una efectividad del 70,6% en triunfos, a su regularidad y a un patrón claro: ha perdido solo 2 de 17 partidos en la temporada. Sevilla, en contraste, ha caído en la mitad de sus encuentros y suele tener dificultades para sostener el plan cuando recibe el primer gol.

La apuesta complementaria, Real Madrid más de 2 goles (1.70), encuentra respaldo en la estadística ofensiva. El Madrid promedia 2,0 goles por partido, cifra que tiende a subir como local y ante defensas que conceden espacios en transición.

Sevilla recibe 1,5 goles por encuentro, casi un gol más de lo que encaja el propio Madrid, y cuando se ve obligado a adelantar líneas concede volumen de llegadas. En esos escenarios, el equipo blanco suele transformar control en goles. Sé parte del juego con JugaBet, la casa de las leyendas.