Alexis Sánchez recordó el golazo que le marcó al Real Madrid vistiendo la camiseta del Barcelona, en el derbi jugado el 26 de octubre de 2013. El delantero chileno deslumbró a todo el Camp Nou y el mundo entero con un hermoso globito ante Los Merengues.

Alexis corrió casi desde media cancha ante el pase de Neymar y cuando se acercaba al área sacó un enganche y luego un picotón que pasó por arriba del meta, haciendo estéril el salto del arquero Diego López.

“¿Es el gol más lindo que le marcaste tal vez a un equipo?“, le preguntaron a Alexis en conversación con ESPN. El chileno recordó el inolvidable momento.

“Veo la pelota, que Neymar la aguanta y yo le hago la diagonal, y después veo que el arquero se adelanta un poco…“, cuenta Alexis.

Alexis y golazo para Barcelona ante Real Madrid: “¡Le quise pegar así”!

Agrega tajante: “pam, hago el gol y bueno, estamos celebrando todos, con Ney y Leo (Messi). Me dicen: ¿le quisiste pegar así?… ¿Cómo si le quise pegar así? ¡Le quise pegar así!“.

“No me creían que yo le había querido pegar así (risas). Yo se la quise picar“, afirmó Alexis Sánchez bromeando por las dudas del argentino y el brasileño. “Encima dudaron de ti”, replica el entrevistador en medio del distendido momento.

Sánchez sentenció que “me preguntaron los hijos de puta (más risas), pero salió lindo el gol. Fue lindo el gol y quedó para la historia“.

Alexis Sánchez jugó por el Barcelona entre la temporada 2011-12 y la 2013-14 con un total de 141 partidos, 47 goles y 35 asistencias.