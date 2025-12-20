Tiempos de fichajes y también de despedidas en el fútbol chileno. Ahí, con especial atención miran en Colo Colo, pero también en U Católica. Es que ambos elencos salieron con todo en el mercado.

Y entre rumores e intereses, lo cierto es que dichos clubes han tenido un mismo nombre para fortalecer la defensa: Moisés González. El defensa sorprendió a los hinchas de ambos clubes grandes al aparecer en sus radares.

“Peye”, como es apodado, lleva años en O’Higgins de Rancagua y se ha transformado en un emblema del club. Jugando como central, lateral derecho y hasta volante de corte, se transformó en regalón de Paqui Meneghini. Eso sí, ya es un hecho su salida del club.

Así fue el adiós que alerta a Colo Colo y U Católica

Moisés González, defensa y canterano de O’Higgins de Rancagua, sorprendió a los hinchas celestes y anunció su salida del equipo. Eso fue mirado de reojo en Colo Colo y U Católica, donde viene sonando su nombre.

González suena en Colo Colo/Photosport

“Llegó el día de despedirme de esta hermosa institución que me vio dar mis primeros pasos y siempre me ayudó a formarme como persona y jugador , nada más que agradecer por estos 15 años juntos”, partió diciendo en sus redes sociales.

El Peye tiene 25 años y fue pilar para Francisco Meneghini en el exitoso 2025 del Capo de Provincia. Tras toda una vida jugando en O’Higgins, dijo que “fueron años de altos y bajos, pero sobre todo de aprendizaje”.

Moisés sigue rondando como fichaje en la UC/Photosport

“Espero haber dejado algo de mí en cada persona que compartí durante todos estos años y gracias una vez más a todos los que fueron parte de este camino. Espero que este club siga creciendo porque tiene todo para que así sea”, finalizó.

