Universidad Católica cumplió el objetivo y clasificó a la nueva edición de Copa Libertadores, con eso en mente, la Franja ya comienza a planificar lo que será la temporada 2026, donde se espera que lleguen importantes refuerzos, entre ellos un jugador que tuvo pasos en la Roja.

Los cruzados experimentarán cambios para el próximo ciclo y recientemente, el periodista Rodrigo Arellano reveló que serían 7 los jugadores que saldrían el próximo mercado, entre ellos históricos del club como Diego Valencia y Eugenio Mena.

El jugador de O’Higgins que suena en Universidad Católica

Según revela Punto Cruzado, Moisés González, defensor de 25 años formado en O’Higgins y que fue nominado a la Selección Chilena para las eliminatorias, suena con fuerza para llegar a la Franja.

El jugador se convirtió en una pieza fundamental de la reciente temporada de “El Capo de Provincia”, donde jugó en distintas posiciones, como central, lateral derecho, volante de contención, cumpliendo siempre.

Los Celestes, con González como una de sus grandes figuras, terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones del campeonato nacional, lo que les dio el ingreso a la fase de clasificados de Copa Libertadores.

Asimismo, hace algunos días el periodista Rodrigo Arellano señaló en sus redes que el jugador quedó libre en O’Higgins. “Con la llegada de los nuevos dueños y el nuevo proyecto celeste. El defensa formado en Rancagua busca un nuevo club”, añadiendo que “El CT lo recomendó en Argentina y un “grande” lo analiza”.

No es el único jugador que O’Higgins tendría en su radar

Según reveló Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports, Universidad Católica también está interesada en el argentino Juan Ignacio Díaz, que juega de defensa, para reforzar la próxima temporada.