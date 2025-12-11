Universidad Católica clasificó a la próxima edición de Copa Libertadores y, con ello, ya está pensando en lo que será la próxima temporada, donde se esperan importantes cambios, entre ellas la salida de algunas de sus figuras, donde figuraría Eduard Bello.

El jugador, que está a préstamo ha tenido una gran temporada con la Franja, donde de hecho anotó el gol que cerró el triunfo frente a Unión La Calera, lo que les dio la clasificación al torneo internacional. Sin embargo, su futuro aún no se define.

El plan de Bello para seguir en la UC

El campeonato terminó y con ello su préstamo, por lo que deberá regresar a Barcelona de Ecuador, quienes lo quieren de regreso.

Por otra parte, la UC también quiere la continuidad del jugador, siendo la única opción la compra, pero, según revela el periodista Bruno Sampieri y recoge Punto Cruzado, no es una inversión que estaría en los planes del club.

Según revela el mismo medio, la Franja inició las gestiones necesitarías para que se extienda el préstamo por Bello, pero no ha recibido una respuesta positiva del conjunto ecuatoriano.

ver también ¡Pensando en Libertadores! Afirman que U Católica hará poda masiva y 7 jugadores saldrían del club

Ante esto, el medio revela que el jugador “ha intervenido en las conversaciones, y es él con su agencia de representación, quienes están viendo la mejor fórmula para continuar en la UC”.

Publicidad

Publicidad

Eduard Bello quiere seguir en la UC/Photosport

Añadiendo que incluso no se descartan que entre las fórmulas de negociación entre el jugador y su equipo, pueda “escindir su vínculo de forma anticipada en Ecuador y así, seguir su carrera en Chile”.

Mientras que señalan que otra fórmula sería extender su contrato con Barcelona hasta el 2027 “y así, extender su préstamo en la UC por una temporada más”.

Publicidad