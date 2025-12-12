El Sevilla de Alexis Sánchez será local ante el Real Oviedo, en el marco de la fecha 16 de LaLiga. Lo que se da como una oportunidad para que el conjunto del Niño Maravilla se recupere y vuelva a acercarse a los punteros de la clasificación.

El conjunto Blanquirrojo llega en el decimotercer lugar con 17 puntos, mientras que su rival llega en un escenario complicado, en el penúltimo puesto con solo 10 unidades.

Sevilla vs. Real Oviedo: Horario y dónde ver EN VIVO

Sevilla vs. Real Oviedo, se enfrentan este domingo 14 de diciembre, desde a las 10:00 horas de Chile , en el Sánchez Pizjuán, por la fecha 16 de la Liga Española.

El partido entre Blanquirrojos y Oviedistas lo podrás ver por TV exclusivamente a través de la señal de ESPN 2. También de forma online por Disney+ Premium, para usuarios con previa suscripción al servicio de streaming.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 91 (HD)

Ranking destaca experiencia de Alexis en el Sevilla

Según la cuenta Transfermarkt, Alexis Sánchez está en el top entre los jugadores más experimentados de LaLiga, aportando talento y experiencia a lo largo de los años, vistiendo camisetas de los mejores clubes de Europa y también de la selección chilena.

Con 36 años, Alexis es el décimo jugador más experimentado de LaLiga. El nacido en Tocopilla saca la cara por el Sevilla e incluso supera a nombres como Dani Carvajal (33) del Real Madrid y Antoine Griezmann (34) de Atlético Madrid.