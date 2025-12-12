Racing vs. Estudiantes por la Final del Clausura: dónde ver en vivo, horario y formaciones

Racing y Estudiantes se medirán este sábado por la final del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Gustavo Costas tratará de cerrar la temporada con un nuevo título, repitiendo lo logrado el año pasado.

Mientras que el conjunto platense buscará quedarse con el campeonato en medio de su conflicto con la AFA. El ganador no solo levantará el trofeo, sino que también asegurará su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

¿Dónde ver Racing vs. Estudiantes por la Final del Clausura?

El enfrentamiento entre Racing Club y Estudiantes de la Plata se juega este sábado 13 de diciembre, a partir de las 21:00 horas de Chile , en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, por la final del Torneo Clausura.

El duelo entre la “la academia” y el elenco“pincha rata” irá en vivo y por TV en Chile a través de la señal exclusiva de ESPN. Adicionalmente, podrás verlo en vivo y de forma ONLINE por Disney+ Premium, para usuarios con previa suscripción a la plataforma de streaming.

Podrás verlo a través de los siguientes canales, según tu clableoprador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Qué pasa con Gabriel Arias?

El arquero, con pasos por Olimpo, Defensa y Justicia, Unión La Calera y Racing Club, suma siete títulos en su carrera, incluida la Copa Sudamericana 2024. Además, representó a la Roja en Eliminatorias y Copa América, llegando a ser el reemplazo de Claudio Bravo.

Su trayectoria aún despierta interés en varios clubes que esperan que continúe jugando una temporada más. A las opciones de Colo Colo, Defensa y Justicia e Inter Miami, ahora se suma Argentinos Juniors, que presentó una nueva oferta. La decisión se conocerá este sábado.