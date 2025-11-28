Las aguas del fútbol argentino están muy agitadas luego del castigo que la AFA le dio a Estudiantes de La Plata. El cuadro Pincharrata pagó muy caro su pasillo de espaldas a Rosario Central, elenco que ganó de manera insólita el inventado título de Campeón de Liga en el país vecino.

Para empezar Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, fue sancionado con seis meses de suspensión para toda actividad vinculada al fútbol. Con esto, el ex volante no podrá participar en ninguna instancia formal de la AFA, así como tampoco ceremonias de premiación, asambleas o reuniones de Comité Ejecutivo.

Además los once jugadores que formaron el pasillo recibirán una sanción de dos partidos que se hará efectiva en el Apertura 2026. Lo peor eso sí cayó para Santiago Núñez, capitán del equipo, quien además de las dos fechas de castigo quedó inhabilitado para llevar la jineta en durante tres meses.

ver también Un escándalo: El terrible castigo que recibió Estudiantes por su pasillo de espaldas a Rosario Central

El temor de Estudiantes tras el histórico castigo de la AFA

Al respecto habló el propio Juan Sebastián Verón, quien en charla con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos aseguró que en el club ya hay cierto temores en torno a posible vuelta mano desde el organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

“Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados”, declaró la Bruja.

Juan Sebastián Verón rompió el silencio tras el durísimo castigo que cayó sobre Estudiantes de La Plata desde la AFA. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el ex volante señaló que “lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR porque en definitiva ahí se resuelve todo”.

“Nunca me manifesté ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, nunca me interesó, sí me interesa en lo deportivo y en lo social, que los campeonatos sean mejores, los recursos sean más, que la gente pueda ir a ver a su equipo de local y de visitante. Un fútbol mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente de AFA”, añadió.

ver también ¿Títulos para todos? Argentina vive locura por ‘reconocimiento’ de campeonatos pasados

Para cerrar y sobre la decisión del pasillo de espalda a Rosario Central, el presiente del Pincha afirmó que “no lo hice de manera impulsiva sino que yo tengo que defender a mi club con la verdad, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que me pasan por adelante tomando decisiones a piacere, como tienen ganas”.

Publicidad