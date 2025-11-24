¿Títulos para todos? Argentina vive locura por ‘reconocimiento’ de campeonatos pasados

Gran sorpresa hubo en Argentina días atrás con la sorpresiva coronación de Rosario Central como “campeón de Liga”, un trofeo inexistente hasta ese momento y que despertó múltiples críticas.

Esto porque el título oficial otorgado por ‘Chiqui‘ Tapia y su directiva no estaba contemplado en un inicio y, por tanto, ni los “Canallas”, ni ningún otro club competía realmente por ese certamen.

Esta situación derivó en una llamativa “fiebre de títulos” en tierras trasandinas, ya que no son pocos los que han comenzado a exigir el reconocimiento de títulos de años anteriores, algunos de ellos de hasta tres décadas atrás o más.

Locura por títulos pasados en Argentina

El último en sumarse a estas solicitudes fue el exarquero, Fernando Navarro Montoya, histórica figura de Boca Juniors, quien pidió a través de sus redes sociales que la AFA reconozca una nueva estrella para el ‘xeneize‘ ¡de 1991!

“En estos tiempos de premiaciones sorpresivas y revisionismo de la historia de nuestro fútbol, propongo que Boca solicite que se le reconozca el campeonato obtenido en 1991, campeón invicto, como título oficial, para sumar una estrella más a su escudo”, escribió el ‘Mono‘ en X.

Su reclamo apunta a que, ese año, a los ganadores de los torneos cortos no se les reconoció como campeones oficiales. En cambio, los vencedores de cada fase se enfrentaban en una final para definir al campeón, instancia que terminó ganando Newell’s tras derrotar a Boca por 3-1 en penales (1-1 en los 180 minutos).

El título a Rosario Central y su DT, Ariel Holan, sigue trayendo coletazos en Argentina. (Foto: Rosario Central)

A esta petición del histórico portero se suman otras, como, por ejemplo, la de Jorge Brandoni, exmediocampista de Ferro entre 1978 y 1986, quien reclamó el título de 1981.

“Hoy FerroCarril Oeste logró la tercera estrella por haber ganado el campeonato de 1981 (la suma de los dos torneos). El mismo caso que Rosario Central que fue premiado hoy. Muchas felicidades a los jugadores de aquel plantel de solo 18 futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas”, escribió también en X.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, también tomó la palabra y con cierto tono irónico exigió el título del Fortín por la campaña 2024, dirigida por Gustavo Quinteros: “Hay que ver si es retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Para Vélez (primero en la Tabla Anual 2024) y para los demás”, afirmó.

Así, la tarea para la AFA no parece sencilla, ya que el título entregado por secretaría a Rosario Central abrió la puerta a una ola de reclamos de clubes que buscan el reconocimiento de campeonatos históricamente no validados.