Fútbol Internacional

Aquino y Colo Colo en la mira: Almirón tiene en la cuerda a figura de Rosario Central y va por su “10”

El ex DT albo quiere sí o sí al volante que lo pasa mal en Chile. Desde Argentina alertaron que reemplazaría a un símbolo de los Canallas.

Por Nelson Martinez

Almirón arma su equipo en Argentina.
Jorge Almirón sorprendió a toda Argentina al estampar la firma en Rosario Central. El DT venía de dejar con polémica su ciclo en Colo Colo, pero rápidamente agarró prestigiosa banca.

Y con miras al 2026, el ex entrenador albo se arma para pelear el título. Ahí surgió el nombre de Claudio Aquino en las últimas jornadas, quien no lo pasa bien en Macul y es del gusto de su ex jefe.

Pese a que Aníbal Mosa fue categórico diciendo que el “10” tiene contrato vigente y está considerado en los albos, desde Argentina siguen pujando por él. Es más, Almirón y Central dieron otra directa señal de que es el elegido.

La movida de Almirón que alerta a Colo Colo

Desde Argentina avisaron que Ignacio Malcorra sigue sin renovar en Rosario Central, pese a ser un querido símbolo como creador del equipo. Ahí los dardos apuntan a Jorge Almirón, quien busca otro nombre en la zona.

El propio experimentado volante argentino acaba de decir que se han extendido las negociaciones con el club, por lo que es incierto su futuro. Al respecto, Almirón la tiene clara y busca otro “10”.

Claudio Aquino suma bonos en el “Canalla”, donde tendrán que desembolsar toda la billetera si quieren sacarlo de Colo Colo. El interés es concreto, según afirman desde suelo trasandino.

Por ahora, todo depende del futuro de Malcorra, quien maneja ofertas de Talleres, Argentinos Jrs, Gimnasia y Olimpia de Paraguay, según el medio Cadena 3 Rosario.

