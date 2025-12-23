Es tendencia:
Fútbol chileno

“¿Cómo que tenés que irte?”: Cristián Zavala deja con olor a despedida a Coquimbo y alerta a Colo Colo

El jugador pertenece a los albos, pese a que manifestado públicamente su rechazo a volver a Macul.

Por Nelson Martinez

El delantero está entre ambos equipos para 2026.
El delantero está entre ambos equipos para 2026.

Sigue la incertidumbre en Coquimbo Unido con miras a su plantel 2026. Es que a la hora de defender el título y preparar la Copa Libertadores, el Barbón no logra abrochar aún la continuidad de Cristián Zavala.

El delantero que la rompió en el segundo semestre con el elenco monarca del fútbol chileno pertenece a Colo Colo. Sin embargo, ha dejado en claro que no quiere volver a Macul.

Pero las converasaciones entre ambos clubes siguen sin llegar a buen puerto y el propio puntero derecho publicó un enigmático mensaje sobre su futuro. Ahí, dejó tiritones a todos los hinchas en el puerto.

¿Se despide Zavala de Coquimbo?

Cristián Zavala ocupó su cuenta de Instagram para dejar un lapidario post con aroma a despedida en Coquimbo. De paso, también alertó a los fanáticos de Colo Colo con miras a un eventual regreso.

Zavala podría retornar a Colo Colo /Photosport

Zavala podría retornar a Colo Colo /Photosport

“¿Cómo que tenés que irte? Si recién te vi llegar”, dice parte de la frase del tema “A las nueve”, de No Te Va Gustar. Dicha canción ocupó el delantero para postear una foto haciendo una reverencia al hincha pirata.

Zavala arribó en el segundo semestre al Coquimbo campeón y brilló como titular en una campaña llena de triunfos. Ahí disputó 13 partidos, anotó dos goles y despachó cuatro asistencias.

Previo a eso venía de jugar desde el 2024 en Colo Colo, con escasa participación que motivó su salida. Antes registra pasos por Curicó Unido, Deportes Melipilla y Fernández Vial, en los inicios de su carrera.

