Fichajes

El nuevo “Peluca Falcón” que se acerca a Colo Colo como su fichaje más importante

Los albos van con todo por un defensor central que tiene un recorrido similar al de Maximiliano Falcón, quien fue figura en los albos.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo se inspira en Falcón para encontrar a su nuevo refuerzo.
Colo Colo hace malabares para cerrar contrataciones en el mercado de fichajes, debido a que posee un escaso presupuesto por los malos resultados obtenidos en la temporada 2025.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ha declarado hasta el cansancio que la prioridad es encontrar a un nuevo defensor central, tras las partidas de Sebastián Vegas y Emiliano Amor.

Colo Colo tiene a su preferido para llegar a reforzar la zaga y se inspiran en uno de los mejores refuerzos albos de los últimos años: Maximiliano Falcón.

Joaquín Sosa, el defensor al estilo Falcón que busca Colo Colo

El defensor central que aparece como prioridad en Colo Colo es el uruguayo Joaquín Sosa, quien cumple con tres características que poseía el Peluca, el último zaguero extranjero que marcó época en los albos.

A pesar que son jugadores con características diferentes, Sosa con Falcón tienen un pasado que los une, porque aparte de ser charrúas, los dos jugaron por Nacional y Rentistas, antes de ser buscados por el cuadro popular.

Joaquín Sosa jugando por Rentistas. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

La gran diferencia, eso sí, es que el jugador que está en la mira de Blanco y Negro no ha tenido continuidad en sus equipos, de hecho registra pasos por Nacional, Rentistas, Liverpool FC, Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal CF, Reggiana e Independiente Santa Fe, a sus cortos 23 años.

Joaquín Sosa es más espigado que Falcón, porque mide 1.89 metros (Peluca mide 1.79 metros) y es zurdo, por lo que viene a suplir a Sebastián Vegas directamente.

Blanco y Negro tendrá otra reunión de directorio el lunes 29 de diciembre, día en el que se puede sellar la llegada del nuevo “Peluca Falcón” a Colo Colo.

