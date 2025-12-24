Colo Colo vive días claves, porque el directorio de Blanco y Negro espera cerrar en los próximos días los nuevos fichajes para el cuadro albo.

Este martes los directivos de la concesionaria realizaron una reunión telemática para hablar de refuerzos, donde se avanzó en la contratación del defensa central y el elegido es el uruguayo Joaquín Sosa.

En Colo Colo aún no se habla de la llegada de delanteros, pese a que en redes sociales circula una fotografía de un querido jugador de la Liga de Primera con la camiseta del Cacique.

La foto de Popín Castro con la camiseta de Colo Colo

La tarde del martes en las diversas redes sociales empezó a circular una fotografía del delantero de Deportes Limache Daniel Popín Castro, pero con la camiseta se Colo Colo, lo cual ilusionó a los hinchas albos.

En la imagen se ve a Popín posando con la tricota del cuadro popular y el número 21 en la espalda, además con su apellido. Muchos creyeron que el fichaje estaba cerrado.

La foto viral de Popín Castro con la camiseta de Colo Colo.

Lo cierto es que Daniel Castro sigue siendo jugador de Limache y la fotografía es una edición, ya que a pesar que ha sonado en Colo Colo, no han realizado gestiones para su contratación.

El directorio de Blanco y Negro se volverá a reunir este lunes, donde se espera se sumen fichajes para el plantel albo de cara a la temporada 2026.

