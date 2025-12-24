Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Fake news: la foto viral de querido jugador como fichaje de Colo Colo que todos creyeron

Los albos buscan refuerzos y circuló una foto en redes sociales sobre un supuesto fichaje tapado, lo que ilusionó a los hinchas.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo busca fichajes.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo busca fichajes.

Colo Colo vive días claves, porque el directorio de Blanco y Negro espera cerrar en los próximos días los nuevos fichajes para el cuadro albo.

Este martes los directivos de la concesionaria realizaron una reunión telemática para hablar de refuerzos, donde se avanzó en la contratación del defensa central y el elegido es el uruguayo Joaquín Sosa.

En Colo Colo aún no se habla de la llegada de delanteros, pese a que en redes sociales circula una fotografía de un querido jugador de la Liga de Primera con la camiseta del Cacique.

Lento, pero inseguro: Colo Colo no cierra a su segundo fichaje aunque se decide por el defensa central

ver también

Lento, pero inseguro: Colo Colo no cierra a su segundo fichaje aunque se decide por el defensa central

La foto de Popín Castro con la camiseta de Colo Colo

La tarde del martes en las diversas redes sociales empezó a circular una fotografía del delantero de Deportes Limache Daniel Popín Castro, pero con la camiseta se Colo Colo, lo cual ilusionó a los hinchas albos.

En la imagen se ve a Popín posando con la tricota del cuadro popular y el número 21 en la espalda, además con su apellido. Muchos creyeron que el fichaje estaba cerrado.

Publicidad
La foto viral de Popín Castro con la camiseta de Colo Colo.

La foto viral de Popín Castro con la camiseta de Colo Colo.

Lo cierto es que Daniel Castro sigue siendo jugador de Limache y la fotografía es una edición, ya que a pesar que ha sonado en Colo Colo, no han realizado gestiones para su contratación.

El directorio de Blanco y Negro se volverá a reunir este lunes, donde se espera se sumen fichajes para el plantel albo de cara a la temporada 2026.

Publicidad
El inesperado “salvador” de Colo Colo en el mercado: el millonario fichaje de figura alba en Brasil

ver también

El inesperado “salvador” de Colo Colo en el mercado: el millonario fichaje de figura alba en Brasil

Lee también
Mercado de fichajes: se vienen varios regalos de Navidad
Mercado de fichajes 2026

Mercado de fichajes: se vienen varios regalos de Navidad

Montecinos deja la cesantía y es el refuerzo de lujo de Limache
Mercado de fichajes 2026

Montecinos deja la cesantía y es el refuerzo de lujo de Limache

Limache rompe el mercado: Se refuerza con ex seleccionado paraguayo
Mercado de fichajes 2026

Limache rompe el mercado: Se refuerza con ex seleccionado paraguayo

Representante de Renato Paiva cuenta la verdad de por qué no llegó a la U
U de Chile

Representante de Renato Paiva cuenta la verdad de por qué no llegó a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo