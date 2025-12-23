Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Lento, pero inseguro: Colo Colo no cierra a su segundo fichaje aunque se decide por el defensa central

La reunión de directorio de Blanco y Negro sirvió para bien poco y el Cacique sin tener a su segundo refuerzo en el mercado.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo busca fichajes en el mercado.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTColo Colo busca fichajes en el mercado.

La burocracia y la lentitud una vez más se apodera de Colo Colo, y los hinchas albos se ponen nerviosos, porque no hubo acuerdo para el segundo fichaje de cara a la temporada 2026.

Este martes se realizó una reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro, donde el gran tema a tratar fueron los refuerzos para el Cacique, aunque no avanzaron mucho.

El cónclave telemático que hicieron los dirigentes albos no generó certezas, ya que por ahora el único fichaje confirmado es el lateral derecho Matías Fernández, quien fue presentado este martes en el Monumental.

Matías Fernández habla de lo que significa llamarse Matías Fernández en Colo Colo: “Me dicen que…”

ver también

Matías Fernández habla de lo que significa llamarse Matías Fernández en Colo Colo: “Me dicen que…”

Colo Colo elige a Joaquín Sosa como su nuevo defensor central

A Colo Colo le urge encontrar a su nuevo defensor central y ese fue el tema que se tomó la agenda en la reunión de ByN.

A pesar de que no llegaron a un acuerdo definitivo, sí eligieron al zaguero que quieren como el segundo fichaje de cara a la temporada 2026.

Publicidad
Joaquín Sosa se acerca a Colo Colo. (Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images)

Joaquín Sosa se acerca a Colo Colo. (Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images)

El periodista de ESPN Christopher Brandt dio a conocer que el Cacique se decantó por el uruguayo Joaquín Sosa y que se activan las negociaciones con Bologna, club dueño de su carta, aunque está cedido en Independiente Santa Fe de Colombia.

El directorio de Blanco y Negro se volverá a reunir este lunes 29 de diciembre y se espera que ahí se cierre la llegada de Joaquín Sosa a Colo Colo.

Publicidad
Colo Colo recibe un nuevo golpe en el mercado de fichajes: “No hay nada al respecto”

ver también

Colo Colo recibe un nuevo golpe en el mercado de fichajes: “No hay nada al respecto”

Lee también
"Buenas condiciones": lo que falta para un nuevo fichaje albo
Colo Colo

"Buenas condiciones": lo que falta para un nuevo fichaje albo

Revelan desconocido nexo entre obsesión de Colo Colo y odiado jugador albo
Colo Colo

Revelan desconocido nexo entre obsesión de Colo Colo y odiado jugador albo

Colo Colo sufre y se complica la llegada de un refuerzo "listo"
Colo Colo

Colo Colo sufre y se complica la llegada de un refuerzo "listo"

ANFP contra las cuerdas: la clave que deja Primera a Unión e Iquique
Chile

ANFP contra las cuerdas: la clave que deja Primera a Unión e Iquique

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo