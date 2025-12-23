La burocracia y la lentitud una vez más se apodera de Colo Colo, y los hinchas albos se ponen nerviosos, porque no hubo acuerdo para el segundo fichaje de cara a la temporada 2026.

Este martes se realizó una reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro, donde el gran tema a tratar fueron los refuerzos para el Cacique, aunque no avanzaron mucho.

El cónclave telemático que hicieron los dirigentes albos no generó certezas, ya que por ahora el único fichaje confirmado es el lateral derecho Matías Fernández, quien fue presentado este martes en el Monumental.

ver también Matías Fernández habla de lo que significa llamarse Matías Fernández en Colo Colo: “Me dicen que…”

Colo Colo elige a Joaquín Sosa como su nuevo defensor central

A Colo Colo le urge encontrar a su nuevo defensor central y ese fue el tema que se tomó la agenda en la reunión de ByN.

A pesar de que no llegaron a un acuerdo definitivo, sí eligieron al zaguero que quieren como el segundo fichaje de cara a la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Joaquín Sosa se acerca a Colo Colo. (Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images)

El periodista de ESPN Christopher Brandt dio a conocer que el Cacique se decantó por el uruguayo Joaquín Sosa y que se activan las negociaciones con Bologna, club dueño de su carta, aunque está cedido en Independiente Santa Fe de Colombia.

El directorio de Blanco y Negro se volverá a reunir este lunes 29 de diciembre y se espera que ahí se cierre la llegada de Joaquín Sosa a Colo Colo.

Publicidad

Publicidad