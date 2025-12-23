Es tendencia:
Colo Colo

Matías Fernández habla de lo que significa llamarse Matías Fernández en Colo Colo: “Me dicen que…”

El lateral derecho fue presentado oficialmente en el cuadro albo y habló del histórico volante del mismo nombre.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Fernández firma en Colo Colo.
Matías Fernández firma en Colo Colo.

El nombre Matías Fernández vuelve a Colo Colo. No estamos hablando del 14 de los blancos, sino que del nuevo lateral derecho del cuadro albo para la temporada 2026.

Matías Fernández Cordero fue presentado oficialmente este martes en el cuadro albo, al que llega para reemplazar a Mauricio Isla y Óscar Opazo.

El carrilero diestro fue consultado por el peso histórico que tiene llevar el nombre de Matías Fernández en Colo Colo y aseguró que aquello no es tema, porque está acostumbrado a que se lo recuerden.

Matías Fernández en su presentación en Colo Colo

El ex jugador de Independiente del Valle reconoció que mucha gente le ha dicho que use la camiseta número 14, la misma que utilizó el Mati Fernández en Macul, algo que aún no decide.

Matías Fernández fue presentado en Colo Colo.

“Siempre, es algo que he llevado durante 10 años que empecé a hacer futbolista profesional que me dicen que me llamo igual que. Mucha gente me dice que ocupe la 14, que se ilusionan y entiendo que es parte de lo que significa Colo Colo, que la gente te motiva y te muestra cariño“, explicó el formado en Santiago Wanderers.

“Siempre han existido comparaciones pero no vengo a ser igual o a quitarle el puesto a alguien, son cosas normales del fútbol”, remató.

