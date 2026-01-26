Este sábado 31 de enero comienza oficialmente la participación de Colo Colo en la edición 2026 de Liga de Primera, donde tienen la obligación de dejar atrás la pésima campaña del 2025 y retomar su lugar protagónico en el torneo nacional.

Para ello, el entrenador Fernando Ortiz incorporó por ahora a cuatro futbolistas, con la opción de que este miércoles, luego de la reunión mensual del directorio de Blanco y Negro, se defina si están las condiciones para sumar más nombres o se cierra el mercado.

Pero si nos enfocamos en el estreno de Colo Colo en el campeonato, de visita ante Deportes Limache en Valparaíso, del cuarteto de nuevos fichajes que se realizaron, el “Tano” sólo podrá contar con tres de ellos en la cancha, todos como titular.

Los tres refuerzos de Colo Colo que debutarán ante Limache

Dos de las incorporaciones que se estrenarán con el Cacique asoman en la defensa. El primero es el lateral derecho Matías Fernández Cordero, mientras que el segundo es el central uruguayo Joaquín Sosa. Acá faltará un refuerzo.

Se trata del defensor Javier Méndez, a quien Colo Colo le notificó que trae consigo una suspensión de dos juegos, a raíz de la expulsión que sufrió en la última final del Campeonato Uruguayo, donde Peñarol cayó de visita ante Nacional.

El cuarto refuerzo del Cacique, el argentino Maximiliano Romero, tiene todas las chances de liderar la ofensiva, a raíz de la suspensión por una fecha de su compatriota Javier Correa, y la lesión de Marcos Bolados que lo sacó del primer semestre.

¿Cuándo es el estreno del Cacique?

Por la primera jornada de la Liga de Primera, Colo Colo arrancará su temporada 2026 como visitante, cuando juegue ante Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

