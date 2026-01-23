Colo Colo ya dejó en el pasado su participación en la Serie Río de La Plata y ahora se enfoca en lo que será su debut en la Liga de Primera 2026. Los albos tendrán varios días para preparar su inicio en el torneo ante Deportes Limache, por lo que no hay excusas para no lograr un buen resultado.

Sin embargo, este primer encuentro ante los Tomateros se tendrá que hacer sin una delicada baja en defensa. ¿Lo peor? Que se trata de uno de los refuerzos recién llegados en este mercado de fichajes.

Hablamos de Javier Méndez, defensor central uruguayo que arrastra una sanción de su último paso por Peñarol. Esta es de tres fechas y data del pasado 23 de noviembre en la final ida de torneo charrúa ante Nacional, donde el jugador se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Colo Colo tiene una baja clave para su debut en la Liga de Primera 2026

Esa fuerte sanción recibió como tipificación en Uruguay de “juego brusco” por la acumulación de tarjetas y de “desobediencias e injurias” al insultar al árbitro Javier Burgos.

Desde la ANFP oficializaron que este castigo impuesto por la Asociación Uruguaya de Fútbol se tendrá que pagar en la Liga de Primera 2026. “Sí, dos fechas. La notificación llegó el martes. Así lo dispone la FIFA”, declaró Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina a La Tercera.

Javier Méndez se perderá los partidos ante Deportes Limache y Everton. | Foto: Colo Colo.

Cabe recordar que de esa sanción de tres partidos el defensor ya pagó una en su país cuando quedó fuera de la Supercopa Uruguaya. Con esto, tiene que cumplir el resto en los partidos ante Limache y Everton por el torneo local.

¿Cuándo debuta el Cacique en la Liga de Primera 2025?

Los albos jugarán su primer partido en el torneo local ante Deportes Limache el sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.