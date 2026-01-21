Este miércoles Colo Colo vuelve a la acción por el torneo amistoso Serie Río de La Plata. El Cacique disputa su último enfrentamiento ante Peñarol de Uruguay con el objetivo de lavar las heridas tras la sorpresiva derrota por 3-2 frente a Alianza Lima de Perú.

La derrota ante el conjunto aliancista trajo las primeras críticas a Fernando Ortiz por su particular esquema de tres en el fondo y con Arturo Vidal como líbero; ante esto, ya se avisan nuevos cambios con el ‘King’ regresando a la zona media y las salidas de importantes nombres del XI titular; como Claudio Aquino y Javier Correa.

Último desafío en Montevideo para el Cacique que, para mala suerte de los hinchas, no irá por TV y la única opción de ver este encuentro entre albos y el manya será de forma online.

ver también “Interesa mucho”: Barticciotto filtra el tapado que busca Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

¿Dónde ver Colo Colo vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata?

Así es, porque el enfrentamiento entre Colo Colo y Peñarol por la Serie Río de La Plata a jugarse este miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo no irá por TV y será transmitido exclusivamente de manera ONLINE y EN VIVO mediante la plataforma Disney+ , exclusivamente para suscriptores de su plan Premium.

Probable formación de Colo Colo para enfrentar a Peñarol:

Tras la sorpresiva derrota ante Alianza Lima, Fernando Ortiz volvería al tradicional esquema de 4-3-3, el mismo que utilizó en su arribo al cuadro albo en el cierre de la temporada 2025.

Así, el Cacique formaría de la siguiente manera: Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en la zona media; para dejar en ataque a Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Publicidad