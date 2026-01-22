Con la salida definitiva de Lucas Cepeda desde Colo Colo, tras aprobarse su venta al Elche de España, se abre un espacio tanto para la dirigencia de Blanco y Negro como para el entrenador Fernando Ortiz de sumar un nuevo refuerzo para su plantel.

En ese ámbito, hay dos nombres que aparecen en los medios de comunicación y que hacen muchísimo ruido en los hinchas albos, como son el volante Diego Valdés y el delantero Víctor Dávila, que tienen harto en común, como el hecho de ser figuras en México.

Y alguien que supo ser ídolo en suelo azteca, con pasado prolífico en Colo Colo como Fabián Estay quiso resolver este debate en entrevista con RedGol, donde se le consultó por las características de este dúo, además de entregar su veredicto sobre a quién debe firmar el Cacique.

Valdés o Dávila: ¿Quién debe ser refuerzo de Colo Colo?

“Colo Colo va a tener que elegir uno de los dos, porque no van a venir los dos, por un tema económico“, expresó el otrora ’10’ de la Selección Chilena, para luego entregar detalles que inclinan la balanza, en su experta opinión.

“Valdés ya sabe la presión de jugar en un equipo grande. No creo que tenga mayores inconvenientes, aparte el técnico (Ortiz) lo pide, le sacó un buen rendimiento en el América, y creo que puede ser un jugador importante en la última zona, donde hay que ser más creativo, y además tiene gol”, dice Estay.

Sobre la opción de Dávila, el “Pelusa” sostiene a este medio que “puede jugar en Colo Colo, el primer año que estuvo acá lo hizo bastante bien (con ocho goles) y después se fue diluyendo, por eso hoy es moneda de cambio. Pero la parte salarial puede ser muy importante para que no vaya“.

El veredicto experto de Fabián Estay

Ante la pregunta directa sobre cuál de estas opciones es la mejor para Colo Colo, no se lo cuestiona. “Primero, ni Diego ni Dávila tienen las características de Cepeda. Entonces, no lo van a suplir, pero sí van a ocupar esa plaza que deja”, expone el “Fabi”.

“Es un cupo para chilenos, los dos cumplen con eso. Pero hoy creo que el club necesita más un hombre en la última zona, un tipo diferente, un tipo que te pueda crear. Y eso me parece que lo tiene Diego“, sentencia a RedGol, Fabián Estay.

