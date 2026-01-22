Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Me siento un jugador…”: Cepeda se despide de Colo Colo tras críticas de hinchas por su adiós

El jugador dijo adiós con emotivo mensaje al club, espantando la polémica tras presionar por su salida.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Cepeda ya es jugador de Elche.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTCepeda ya es jugador de Elche.

Con cuestionados montos por parte de los hinchas, Lucas Cepeda ya no va más con Colo Colo y fue vendido al Elche. La operación se cerró en 2.2 millones de dólares, por el 70% del pase.

Si bien en un inicio el jugador fue criticado por los hinchas en cuanto a su actitud para ser vendido, el ex Wanderers fue puro amor y emotividad con los fanáticos albos. Mediante sus redes sociales, el zurdo se despidió.

Primero fue el club que le dedicó un emotivo video confirmando su partida al fútbol español. Tras cartón, el jugador reposteó esa publicación y le contestó al Cacique con emotivo mensaje.

El emotivo adiós de Cepeda con Colo Colo

Lucas Cepeda le dedicó un directo mensaje al club y los hinchas de Colo Colo al confirmarse su traspaso a Elche. El zurdo olvidó las críticas a sus últimos días por parte de los hinchas y le agradeció al equipo que lo lanzó al estrellato.

“Gracias por estos dos años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores, momentos maravillosos con ustedes. Eternamente agradecido”, tecleó en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Cepeda ya tenía cocinada su salida desde el lunes pasado, según reportó Daniel Arrieta en TNT Sports. El delantero había comprado pasajes rumbo a Santiago mientras el plantel estaba en Uruguay, para la Serie Río de La Plata.

Eterno ídolo de Colo Colo le da brutal cachetazo a Lucas Cepeda: “Si no quiere estar, que se vaya”

ver también

Eterno ídolo de Colo Colo le da brutal cachetazo a Lucas Cepeda: “Si no quiere estar, que se vaya”

Finalmente el directorio de Blanco y Negro aprobó su salida y ya tiene todo listo el jugador para partir rumbo a España. Es más, podría debutar la próxima semana en un partidazo ante Barcelona.

El mensaje de Cepeda:

Publicidad
Lee también
¿El negocio del siglo? La nula ganancia alba tras comprar y vender a Cepeda
Colo Colo

¿El negocio del siglo? La nula ganancia alba tras comprar y vender a Cepeda

El último adiós de Colo Colo a Lucas Cepeda: "Te deseamos..."
Colo Colo

El último adiós de Colo Colo a Lucas Cepeda: "Te deseamos..."

"Cada trapo colgado...": Vecchio lo quema todo contra Unión Española
Chile

"Cada trapo colgado...": Vecchio lo quema todo contra Unión Española

Dorsal y primeras palabras de Felipe Loyola en el Pisa de Italia
Internacional

Dorsal y primeras palabras de Felipe Loyola en el Pisa de Italia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo