Con cuestionados montos por parte de los hinchas, Lucas Cepeda ya no va más con Colo Colo y fue vendido al Elche. La operación se cerró en 2.2 millones de dólares, por el 70% del pase.

Si bien en un inicio el jugador fue criticado por los hinchas en cuanto a su actitud para ser vendido, el ex Wanderers fue puro amor y emotividad con los fanáticos albos. Mediante sus redes sociales, el zurdo se despidió.

Primero fue el club que le dedicó un emotivo video confirmando su partida al fútbol español. Tras cartón, el jugador reposteó esa publicación y le contestó al Cacique con emotivo mensaje.

El emotivo adiós de Cepeda con Colo Colo

Lucas Cepeda le dedicó un directo mensaje al club y los hinchas de Colo Colo al confirmarse su traspaso a Elche. El zurdo olvidó las críticas a sus últimos días por parte de los hinchas y le agradeció al equipo que lo lanzó al estrellato.

“Gracias por estos dos años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores, momentos maravillosos con ustedes. Eternamente agradecido”, tecleó en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

Cepeda ya tenía cocinada su salida desde el lunes pasado, según reportó Daniel Arrieta en TNT Sports. El delantero había comprado pasajes rumbo a Santiago mientras el plantel estaba en Uruguay, para la Serie Río de La Plata.

ver también Eterno ídolo de Colo Colo le da brutal cachetazo a Lucas Cepeda: “Si no quiere estar, que se vaya”

Finalmente el directorio de Blanco y Negro aprobó su salida y ya tiene todo listo el jugador para partir rumbo a España. Es más, podría debutar la próxima semana en un partidazo ante Barcelona.

El mensaje de Cepeda:

Publicidad