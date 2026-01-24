A pesar de tener cuatro nuevos fichajes para la temporada 2026, la venta de Lucas Cepeda al Elche español obligará a Colo Colo a salir al mercado en busca de un quinto refuerzo. Y desde Argentina, avisan que aquello registra importantes avances.

Hasta el momento, el Cacique tiene en sus filas como incorporaciones al lateral Matías Fernández, los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez, más el atacante argentino Maximiliano Romero, pero el técnico albo Fernando Ortiz quiere más.

El “Tano” avisó a la dirigencia de Blanco y Negro que quiere un jugador para reemplazar a Cepeda, y desde el otro lado de la Cordillera, el periodista César Luis Merlo, informó que Colo Colo hizo oferta formal por una figura de la Selección Chilena.

Colo Colo hace oferta formal por reemplazante de Cepeda

“Colo Colo busca avanzar por Diego Valdés“, es lo primero que señala el reportero trasandino, quien además agrega que “hizo una oferta formal de préstamo por un año y con opción de compra” para sacarlo de Vélez Sarsfield.

Al respecto, Merlo alertó en su cuenta de X que “se espera una respuesta de Vélez en los próximos días”, lo que generó una respuesta masiva de los hinchas “fortineros” que piden un intercambio entre los clubes para repatriar a Claudio Aquino.

Cabe señalar que Valdés tiene contrato vigente con el conjunto argentino hasta el 31 de diciembre del 2027, y que su actual valor de mercado, según el medio especializado Transfermarkt, de US$3.3 millones de dólares, ello explica la estrategia desde el Cacique.

Los números de Diego Valdés en Vélez

El futbolista chileno ya sumó sus primeros 15 minutos de la presente temporada, en el triunfo por 1-0 ante Instituto de Córdoba. Mientras que desde su llegada en 2025, lleva 296 minutos en 10 juegos, donde registra un gol.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la primera fecha en Liga de Primera, el Cacique visitará a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

