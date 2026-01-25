Cuando parecía que Universidad de Chile no se movía más en el mercado, apareció la opción de Marcelo Morales y el Bulla no dejó pasar la micro. Será el quinto refuerzo.

Por ahora, el Romántico Viajero suma cuatro incorporaciones con Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Se pensaba que con eso les bastaba, pero Francisco Meneghini y la dirigencia no opinaron lo mismo.

Morales regresa a U. de Chile

Universidad de Chile en el presente mercado no ha tenido muchas bajas, pero sí algunas sensibles, como la de Matías Sepúlveda. El Tucu aceptó una oferta de Lanús de Argentina y cruzó la Cordillera de los Andes para seguir con su carrera allá.

Si bien con la salida de Sepúlveda, quien se quedaba con esa camiseta era Felipe Salomoni, Paqui Meneghini quería tener otra alternativa más en esa banda. Fue ahí donde apareció Marcelo Morales. El Chelo se fue a fines del 2024 a New York Red Bulls, pero estuvo lejos de cumplir el sueño americano.

En la Gran Manzana, entre problemas de papeles y lesiones, poco y nada jugó. A los 22 años, no quiere perder ritmo competitivo, por lo que volver a Universidad de Chile y disputar la Copa Sudamericana no le pareció mala opción. De acuerdo a lo que informa César Luis Merlo, arribaría por un año a préstamo.

Solo faltan detalles para que Marcelo Morales sea nuevamente bullanguero, por lo que el jugador ya está metido en el presente del club. De hecho, subió a redes sociales una imagen presenciando el encuentro amistoso del Romántico Viajero ante Universitario, junto a corazones azules y rojos y una mano haciendo el tradicional gesto de los hinchas.

Imagen: Instagram

Universidad de Chile cayó por 3-0 en Lima, siendo un pésimo arranque de la era Meneghini. Ahora, con el regreso de Morales, el club intentará afinar detalles de cara al debut en la Liga de Primera el próximo viernes 30 de enero ante Audax Italiano, en el Estadio Nacional.