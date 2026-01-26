Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Periodista peruana queda encantada y se enamora de los hinchas de U de Chile: “Cantan todo el partido”

La periodista peruana, Nair Aliaga, quedó sorprendida con el inquebrantable aliento de la U frente a Universitario en Lima.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Nair Aliaga se anduvo enamorando de la hinchada de Universidad de Chile.
© ArchivoNair Aliaga se anduvo enamorando de la hinchada de Universidad de Chile.
Premio de consuelo: U. de Chile derrota a Universitario en segundo amistoso con gol de Lucero

ver también

Premio de consuelo: U. de Chile derrota a Universitario en segundo amistoso con gol de Lucero

El primer y único amistoso público de Universidad de Chile en la pretemporada 2026 ya quedó atrás. La U visitó Lima y perdió 3-0 contra Universitario de Deportes, en el estadio Monumental de Perú, en el marco de la Noche Crema.

Los azules se estrenaron con Francisco Meneghini en la banca, como nuevo DT azul, y la imagen que dejaron no fue la mejor, con serias dudas de cara al debut por la Liga de Primera este fin de semana.

Junto al resultado, la visita del Chuncho no pasó desapercibida para la periodista incaica, Nair Aliaga. La famosa comunicadora en Perú quedó encantada y destacó la entrega sobre el tablón de los hinchas azules.

¡Mazazo en el estreno de Meneghini! U de Chile avisa duro castigo a hinchas para el debut ante Audax

ver también

¡Mazazo en el estreno de Meneghini! U de Chile avisa duro castigo a hinchas para el debut ante Audax

La U cantó en Lima desde principio a fin

Hasta el estadio Monumental de Lima llegar unos cientos de fanáticos de la U, y no pararon de cantar, incluso cuando el marcador ya era favorable por tres goles a Universitario.

La hinchada de Universidad de Chile seguía cantando pese a ir 3-0 en contra“, reza el video de Aliaga por tomas de la barra azul presente en el Monumental peruano.

La periodista incaica agregó: “gran hinchada la de Universidad de Chile en Lima, respetuosa y cantado durante todo el partido“.

Publicidad
Meneghini envía un mensaje de esperanza al hincha de U de Chile tras el descalabro en Perú: “Vamos a llegar bien al…”

ver también

Meneghini envía un mensaje de esperanza al hincha de U de Chile tras el descalabro en Perú: “Vamos a llegar bien al…”

Universidad de Chile debuta en la Liga de Primera 2026 este viernes 30 de enero, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, contra Audax Italano por la primera fecha del campeonato nacional.

Lee también
"Le está faltando...": la crítica de Juvenal Olmos a Rossel en la UC
Universidad Católica

"Le está faltando...": la crítica de Juvenal Olmos a Rossel en la UC

Con foto de la ecografía: avisan que Gary sería padre por sexta vez
Chile

Con foto de la ecografía: avisan que Gary sería padre por sexta vez

La activación urbana que acompaña a los deportistas durante el verano
Noticias

La activación urbana que acompaña a los deportistas durante el verano

Damián Pizarro evoca al Chupete Suazo al llegar a Racing
Mercado de fichajes 2026

Damián Pizarro evoca al Chupete Suazo al llegar a Racing

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo