El primer y único amistoso público de Universidad de Chile en la pretemporada 2026 ya quedó atrás. La U visitó Lima y perdió 3-0 contra Universitario de Deportes, en el estadio Monumental de Perú, en el marco de la Noche Crema.

Los azules se estrenaron con Francisco Meneghini en la banca, como nuevo DT azul, y la imagen que dejaron no fue la mejor, con serias dudas de cara al debut por la Liga de Primera este fin de semana.

Junto al resultado, la visita del Chuncho no pasó desapercibida para la periodista incaica, Nair Aliaga. La famosa comunicadora en Perú quedó encantada y destacó la entrega sobre el tablón de los hinchas azules.

La U cantó en Lima desde principio a fin

Hasta el estadio Monumental de Lima llegar unos cientos de fanáticos de la U, y no pararon de cantar, incluso cuando el marcador ya era favorable por tres goles a Universitario.

“La hinchada de Universidad de Chile seguía cantando pese a ir 3-0 en contra“, reza el video de Aliaga por tomas de la barra azul presente en el Monumental peruano.

La periodista incaica agregó: “gran hinchada la de Universidad de Chile en Lima, respetuosa y cantado durante todo el partido“.

Universidad de Chile debuta en la Liga de Primera 2026 este viernes 30 de enero, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, contra Audax Italano por la primera fecha del campeonato nacional.