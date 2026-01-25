Un debut para el olvido tuvo Universidad de Chile con Francisco Meneghini como entrenador, porque Universitario de Deportes le pasó por encima en el festejo de la Noche Crema en Lima.

El tricampeón del fútbol peruano se dio un festín con el cuadro chileno en la jornada en la que presentó su plantel para 2026, ya que se impuso por un claro 3-0 en el Monumental de Ate.

Tras el partido vinieron las primeras comparaciones entre el equipo de Paqui y lo que hacía Gustavo Álvarez, situación que analizó el defensor de los azules Franco Calderón.

Franco Calderón compara a Gustavo Álvarez con Paqui Meneghini

El defensor central de la U, en primer lugar, se mostró decepcionado por el nivel que mostraron ante la U crema, en el único amistoso fuerte de pretemporada que tendrán.

“Nos vamos un poco tristes, pero estamos bien, aunque con sabor amargo. Hay que corregir en la semana para dar el primer paso ante Audax Italiano y ganar sí o sí“, dijo el argentino.

Luego, le consultaron sobre el trabajo que realiza Meneghini en comparación con el de Álvarez y señaló que son muy similares.

Matías Zaldivia en la derrota de la U en Lima. Foto: U de Chile

“Yo creo que son casi las mismas cosas que pide. Por ahí hay que hacer autocrítica y nosotros no hicimos la mejor presentación, pero nada, hay que mejorar de cara al fin de semana”, analizó.

“Por ahí hay que acostumbrarse rápido, porque cuando llega un técnico cambia la forma de jugar. No nos costó volver a la línea de 4, hay que adaptarse rápido, seguir y trabajar para lo que viene”, cerró Franco Calderón.

El debut oficial se le viene encima a Universidad de Chile, que este viernes 30 de enero abre el torneo, cuando reciba a Audax Italiano en el estadio Nacional.