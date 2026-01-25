Francisco Meneghini tuvo un debut para el olvido en la banca de Universidad de Chile, perdiendo por 3-0 ante Universitario de Perú en Lima en la llamada Noche Crema. Pese a la alta expectación en el estreno de los azules, la exhibición de estos no fue la esperada.

Así mismo lo destacó la prensa peruana, donde festinaron con el apabullante triunfo de la U incaica, destacando el entreno del equipo en esta temporada 2026 y el dominio casi total sobre los azules.

El Comercio, uno de los medios más importantes del país vecino tituló “¡Fiesta en el Monumental! Universitario goleó 3-0 a U. de Chile por Noche Crema 2026″, escribiendo después en su comentario a que “la fiesta fue total en la presentación del plantel dirigido por Jesús Rabanal”.

ver también Paqui Meneghini explica la extraña posición de Lucas Assadi en U de Chile: “La idea es que…”

Por su parte La República publicó que “Universitario aplastó en su presentación: derrotó 3-0 a la U. de Chile por la Noche Crema 2026″.

Prensa peruana festina con la derrota de U en Perú

En tanto RPP escribió “fiesta total del tricampeón. La Noche Crema 2026 se vivió a lo grande de principio a fin, con el show previo, la presentación del plantel y el triunfo contundente de Universitario de Deportes, que le propinó este sábado un 3-0 a Universidad de Chile”.

Pese a las altas expectativas, la U no logró brillar en su primer partido del año. | Foto: Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“El estadio Monumental lució un lleno total para la bienvenida a una nueva temporada. Las delegaciones de las diversas disciplinas de la ‘U’ fueron desfilando, mientras el público se deleitaba con el show de drones, fuegos artificiales y la banda musical”, añadieron.

Para cerrar TV Perú afirmó que “en lo futbolístico, Universitario fue claramente superior durante los 90 minutos, generando constantes situaciones de gol y controlando el ritmo del partido. Si bien el elenco chileno intentó reaccionar en el complemento, no logró vulnerar a la defensa local”, concluyeron.

ver también Meneghini apuesta por más refuerzos en U de Chile tras perder en Perú: “El mercado está abierto”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo compromiso de los azules será ante Audax Italiano este viernes 30 de enero a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 1 en la Liga de Primera 2026.

Publicidad