Al menos una buena noticia para Universidad de Chile, que sufre la herida de la temporada eliminación en Copa Sudamericana frente a Palestino. Ahora los azules deben volver a la acción en la Liga de Primera, como locales contra Universidad de Concepción.

En los azules están lesionados Lucas Assadi y Octavio Rivero. Contra Palestino sufrieron problemas físicos Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo, de hecho debieron ser reemplazados.

Pero hubo otro que encendió alarmas. Tras ser reemplazado, Fabián Hormazábal se sentó en el banco con una bolsa de hielo en la rodilla derecha, preocupando al cuerpo técnico e hinchas azules.

Bolsa de hielo: Poblete asegura que Hormazábal no está lesionado

Sin embargo, este viernes fue su compañero, Israel Poblete, quien puso los paños fríos, paradójicamente a la bolsa de hielo de Hormazábal. Según el volante, el lateral izquierdo no presenta lesión.

“Fabián no salió con ninguna molestia, por lo que yo sé, pero todo el plantel está compenetrado para entrenar bien y ganar el lunes“, aseguró Poblete en rueda de prensa.

Así las cosas, y de no ocurrir un contratiempo, Francisco Menehini podrá contar este lunes con su lateral derecho titular, a espera de la recuperación de los cuatro jugadores que integran la enfermería azul.

Cabe recordar que la U registra hasta ahora sólo un triunfo ante Colo Colo, tres empates y una derrota en la Liga de Primera. Más la caída frente a Palestino en Sudamericana.

Fabián Hormazábal no presenta lesión y podrá jugar el lunes frente a Universidad de Concepción.

El club registra un triunfo, tres empates y una derrota en la Liga de Primera.

Los jugadoresAssadi, Rivero, Lucero y Tamayo permanecen actualmente en la enfermería de la U.