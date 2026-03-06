Universidad de Chile atraviesa una compleja semana tras su eliminación de Copa Sudamericana frente a Palestino, donde los azules cayeron por 2 a 1 en los minutos finales quedando sin opciones y despidiéndose de las competencias internacionales por este año.

Tras esto, el desempeño del elenco fue muy criticado e Israel Poblete, jugador de los azules, alzó la voz para analizar el triste resultado y cómo se preparan para lo que viene en el campeonato nacional, donde enfrentarán a Universidad de Concepción.

La reflexión de Israel Poblete tras la eliminación de la U

En conversación con los medios, el mediocampista señaló que ha sido complejo. “Estamos muy dolidos, teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Fue un fracaso y lo tomamos como tal. Queríamos que fuera diferente, pero el fútbol es así y ya dimos vuelta la página”.

“Nos enfocamos en el resto de los tres campeonatos que queda, pero especialmente en ganar los tres puntos el lunes”.

Añadiendo que más allá de la derrota, deben pensar en lo que se viene. “Para la U siempre está la obligación de salir a ganar. Perdimos el miércoles, masticamos la derrota y hacemos la autocrítica”.

“Ahora el objetivo principal es ser campeones en la liga, pero nos enfocamos en el lunes, pero no pensamos más allá de eso. Trabajamos para ganar esos tres puntos, nuestra mente estará ahí. Iremos partidos a partido“.

Asimismo, puntualiza que hay cosas a corregir. “Hemos tenido detalles en general en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados. Así todos juntos podemos sacar esto adelante”, explicó.