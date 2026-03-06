Es tendencia:
Fantasma Figueroa barre con U de Chile y Colo Colo: critica falta de pesonalidad de Meneghini y Ortiz

Marco Antonio Figueroa lamenta que azules y albos pasan por un mal presente , lejos del rendimiento esperado. Para el Fantasma algo está claro: Meneghini y Ortiz carecen de claridad ni personalidad para guiar a sus planteles.

Por Diego Jeria

Fantasma Figueroa le da a Meneghini en la U y a Ortiz en Colo Colo.
Universidad de Chile vive un complicado presente con Francisco Meneghini como nuevo entrenador para este 2026. La U muestra un bajo rendimiento en la Liga de Primera y sólo registra el triunfo ante Colo Colo. Peor aún, Palestino la eliminó de Copa Sudamericana.

Si bien en Colo Colo las cosas no andan peor, perder el Superclásico y la falta de identidad de juego tienen también en ascuas al Cacique. Los albos no juegan bien y ya registra varias victorias apenas con lo justo.

Desde Guatemala, el entrenador nacional, y con pasos por la U y Universidad Católica, Marco Antonio Figueroa, le dio con todo al desempeño de Paqui Meneghini y Fernando Ortiz.

Hoy ninguno de los dos está pasando por un buen momento futbolístico“, dijo tajante el Fantasma a BolaVip Chile sobre Colo Colo y la U.

Fantasma Figueroa admite su sueño de dirigir a la selección chilena: “Es la ilusión de todo técnico nacional”

¿Cuál es la idea de Meneghini y Ortiz en Colo Colo y la U?

Agregó que “la conclusión es clara: la U no gana el Superclásico porque fuera una tromba, la U gana porque Colo Colo dejó de hacer muchas cosas. Colo Colo no respetó su localía. Ambos equipos quedaron al debe, no fue un buen partido ni hubo un ambiente de clásico real”.

MAF critica el nivel de Colo Colo y la U; con dardos a Ortiz y Meneghini por el rendimiento y falta de personalidad.

Sobre la misma expone que “no tengo idea cuál será la idea de Ortiz ni cuál será la del señor Meneghini. He visto partidos y uno esboza cosas, pero para jugar un clásico hay que tener otras herramientas. Yo acabo de ganar el clásico guatemalteco (1-0 a Municipal) con un equipo que venía de hacer 20 puntos de 60 el torneo pasado y estaba hundido”.

“Hoy somos primeros. ¿Por qué? Porque cuando un técnico tiene personalidad y sabe lo que quiere, le transmite ese plus al jugador. El mensaje en Colo Colo no está llegando y en la U todavía no hay una conexión de adentro hacia afuera“, añade.

Rivarola le da una clase a Meneghini diciendo lo que le falta a U de Chile: “Es un equipo que no…”

Por último, fue consultado si Meneghini debe continuar en la banca azul: “todos los técnicos tenemos complicaciones cuando no hay resultados, pero el problema es cuando el directivo ve que tu equipo no tiene unidad de juego ni identidad. Ahora, hay que ver quién es el representante de Meneghini y ahí te vas a dar cuenta de por qué a lo mejor lo van a seguir aguantando. El fútbol chileno ya no pasa por los directivos, pasa por dos o tres representantes. Ya no existe eso de juegas bien, te mantengo; juegas mal, te saco. Por eso estamos hace tres mundiales afuera”.

