El mercado de fichajes sigue en marcha y, con ello, se han anunciado grandes sorpresas, salidas y cambios, a lo que ahora se suma un ex jugador de Universidad Católica que encontró su próximo destino en el extranjero.

Joaquín Torres, quien se sumó a los Cruzados en 2024 a préstamo desde la MLS donde militaba en Philadelphia Union. Sin embargo, no logró consolidarse en San Carlos de Apoquindo y tras una discreta temporada se despidió del elenco chileno.

Para el 2025 vivió una situación compleja, ya que no encontró club durante el primer semestre y en el segundo firmó por Amazonas de la Serie B de Brasil, donde tampoco logró consolidarse y salió del club a los pocos meses.

El nuevo club de Torres

El jugador de 29 años cerró su próximo destino y se sumó al FK Vardar Skopje de la primera división de Macedonia del Norte que actualmente marcha en el primer lugar de la liga.

Joaquín Torres encontró nuevo equipo esta temporada/Aton Chile

La carrera de Joaquín Torres

El jugador comenzó su carrera en Newell’s el 2014, pasando luego por equipos como Montréal y Philadelphia de la liga estadounidense, llegando a U Católica el 2024 en calidad de cesión.

Publicidad

Publicidad

ver también “No sabe de fútbol”: Mario Lepe destroza a Rafa Olarra por sus críticas a Zampedri en la UC

El 2025 regresó a Philadelphia y tras meses sin equipo fichó por Amazones del ascenso de Brasil. Pero tras su salida llegó a una inesperada liga sumándose a uno de los históricos de la liga de Macedonia del Norte.