Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Llegó como refuerzo a Chile, no pudo brillar y ahora se suma a exótica liga europea

Ex jugador de Universidad Católica encontró nuevo club y se marcha a exótica liga en Europa.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador fichó por exótica liga europea.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl jugador fichó por exótica liga europea.

El mercado de fichajes sigue en marcha y, con ello, se han anunciado grandes sorpresas, salidas y cambios, a lo que ahora se suma un ex jugador de Universidad Católica que encontró su próximo destino en el extranjero.

Joaquín Torres, quien se sumó a los Cruzados en 2024 a préstamo desde la MLS donde militaba en Philadelphia Union. Sin embargo, no logró consolidarse en San Carlos de Apoquindo y tras una discreta temporada se despidió del elenco chileno.

Para el 2025 vivió una situación compleja, ya que no encontró club durante el primer semestre y en el segundo firmó por Amazonas de la Serie B de Brasil, donde tampoco logró consolidarse y salió del club a los pocos meses.

El nuevo club de Torres

El jugador de 29 años cerró su próximo destino y se sumó al FK Vardar Skopje de la primera división de Macedonia del Norte que actualmente marcha en el primer lugar de la liga.

Joaquín Torres encontró nuevo equipo esta temporada/Aton Chile

Joaquín Torres encontró nuevo equipo esta temporada/Aton Chile

La carrera de Joaquín Torres

El jugador comenzó su carrera en Newell’s el 2014, pasando luego por equipos como Montréal y Philadelphia de la liga estadounidense, llegando a U Católica el 2024 en calidad de cesión.

Publicidad
“No sabe de fútbol”: Mario Lepe destroza a Rafa Olarra por sus críticas a Zampedri en la UC

ver también

“No sabe de fútbol”: Mario Lepe destroza a Rafa Olarra por sus críticas a Zampedri en la UC

El 2025 regresó a Philadelphia y tras meses sin equipo fichó por Amazones del ascenso de Brasil. Pero tras su salida llegó a una inesperada liga sumándose a uno de los históricos de la liga de Macedonia del Norte.

Lee también
Real Betis impacta con increíble dato de Manuel Pellegrini
Internacional

Real Betis impacta con increíble dato de Manuel Pellegrini

Los números que ponen en duda la regla Sub 21 en el fútbol chileno
Chile

Los números que ponen en duda la regla Sub 21 en el fútbol chileno

Por cambio de técnico: Erick Pulgar recibe durísimo golpe en Flamengo
Internacional

Por cambio de técnico: Erick Pulgar recibe durísimo golpe en Flamengo

A Lautaro Pastrán le llega su gran oportunidad en Colo Colo
Colo Colo

A Lautaro Pastrán le llega su gran oportunidad en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo